Ключевой фактор в этом вопросе — переутомление

23 июля 2026, 11:50, ИА Амител

Мужчина спит на работе / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Трудоголизм и переутомление отрицательно влияют на сердечно-сосудистую систему человека и могут сократить жизнь на 25 лет, заявил врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с "Абзацем".

«Стрессовый фактор является механизмом всех заболеваний, связанных с трудоголизмом. Хронический стресс, который возникает в связи с нарушением режима сна и рациона питания, оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему и иммунитет. Ввиду хронического переутомления повышаются частота сердечных сокращений, артериальное давление, головной мозг испытывает гипоксию, все это приводит к риску возникновения инсульта и инфаркта почти на 30% у трудоголика», — объяснил он.

Как отметил эксперт, сегодняшний идеальный показатель продолжительности жизни — 85 лет. А у трудоголика он может сократиться до 60 лет.

Врач советует людям с этой проблемой пересмотреть свои подходы к трудовому процессу, отделить рабочее время от личного и не забывать об отдыхе.