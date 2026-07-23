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Трудоголизм может сократить жизнь на 25 лет, заявил врач

Ключевой фактор в этом вопросе — переутомление

23 июля 2026, 11:50, ИА Амител

Мужчина спит на работе / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru
Мужчина спит на работе / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Трудоголизм и переутомление отрицательно влияют на сердечно-сосудистую систему человека и могут сократить жизнь на 25 лет, заявил врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с "Абзацем"

«Стрессовый фактор является механизмом всех заболеваний, связанных с трудоголизмом. Хронический стресс, который возникает в связи с нарушением режима сна и рациона питания, оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему и иммунитет. Ввиду хронического переутомления повышаются частота сердечных сокращений, артериальное давление, головной мозг испытывает гипоксию, все это приводит к риску возникновения инсульта и инфаркта почти на 30% у трудоголика», — объяснил он. 

Как отметил эксперт, сегодняшний идеальный показатель продолжительности жизни — 85 лет. А у трудоголика он может сократиться до 60 лет.

Врач советует людям с этой проблемой пересмотреть свои подходы к трудовому процессу, отделить рабочее время от личного и не забывать об отдыхе.

Здоровье Работа
       

Комментарии 18

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КозЪма Прутков

11:54:24 23-07-2026

От работы кони дохнут !

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ВВП

12:17:24 23-07-2026

КозЪма Прутков (11:54:24 23-07-2026) От работы кони дохнут !... Я люблю свою работу,
Я приду сюда в субботу
И, конечно, в воскресенье,
Здесь я встречу день рожденье,
Новый год, 8 Марта,
Ночевать здесь буду завтра!
Если я не заболею,
Не сорвусь, не озверею,
Здесь я встречу все рассветы,
Все закаты и приветы.
От работы дохнут кони,
Ну а я… бессмертный пони! (с)

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Гость

12:48:36 23-07-2026

ВВП (12:17:24 23-07-2026) Я люблю свою работу,Я приду сюда в субботуИ, конечно... Что значит "если я не заболею?".
Болезнь - не повод пропускать работу.

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Гость

13:55:01 23-07-2026

Гость (12:48:36 23-07-2026) Что значит "если я не заболею?". Болезнь - не повод проп... да больному тоже надо приходить и обходить все наячальство по совещаниям. Особенное сли кашляещь и чуешь -это вирус. Через неделю все начальство обычно исчезает и можно вообще не работать

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Гость

11:59:15 23-07-2026

Серега, Коля, Юра - молчать!
Я еще вас переживу. Может быть.
А пока пойду поработаю.

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Musik

12:14:11 23-07-2026

Гость (11:59:15 23-07-2026) Серега, Коля, Юра - молчать!Я еще вас переживу. Может бы... А мы посим-ка покурим-ка

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Гость

12:26:17 23-07-2026

Труд из обезьяны сделал человека. Но не для того что бы превратить его в лошадь.

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Мусик

12:36:42 23-07-2026

а деньги и лень сделали из человека вечно работающего раба

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Гость

13:12:27 23-07-2026

Когда уже зумеры приоткрывают фирмы и начнут платить всем по ляму в месяц?

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Гость

13:19:15 23-07-2026

Гость (13:12:27 23-07-2026) Когда уже зумеры приоткрывают фирмы и начнут платить всем по... С трехдневной рабочей неделей на удаленке

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Гость

13:13:21 23-07-2026

Любой голизм сокращает и усугубляет

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Мусик

13:43:09 23-07-2026

на финише сплошной рай и успокоение:
"Хиз енг висит дер вниз енд не стоит"

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Гость

13:56:31 23-07-2026

Мусик (13:43:09 23-07-2026) на финише сплошной рай и успокоение:"Хиз енг висит дер в... виагры 4 таблетки и водки полстакана для разгона и вперед

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Мусик

19:25:29 23-07-2026

Гость (13:56:31 23-07-2026) виагры 4 таблетки и водки полстакана для разгона и вперед... перед применением - всетаки прочтите инструкцию

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Гость

13:52:12 23-07-2026

на самом деле перерабатывать можно и без последствий в виде инфарктов и прочего
надо периодически спускать пар, давать выход накопившейся усталости и стрессовой энергии
разбить чего нибудь, швырнуть калькулятор, разбить кулаком клавиатуру, разбить ногами стул, ударить кого нибудь, либо выехать на природу и спрыгнуть с парашютом, прыгнуть с горы, сигануть на тарзанке, пуститься на рафте по водоворотам итд

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Гость

14:57:13 23-07-2026

"Трудоголизм может сократить жизнь на 25 лет, заявил врач".
То есть, мне 70, а если бы не работал, было бы 95?

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Гость

16:55:53 23-07-2026

Вот если бы все уволились сразу бы поняли что не нужно столько над людьми издеваться.

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Гость

18:08:39 23-07-2026

А шестидневная рабочая неделя на сколько?

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