Трудоголизм может сократить жизнь на 25 лет, заявил врач
Ключевой фактор в этом вопросе — переутомление
23 июля 2026, 11:50, ИА Амител
Трудоголизм и переутомление отрицательно влияют на сердечно-сосудистую систему человека и могут сократить жизнь на 25 лет, заявил врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с "Абзацем".
«Стрессовый фактор является механизмом всех заболеваний, связанных с трудоголизмом. Хронический стресс, который возникает в связи с нарушением режима сна и рациона питания, оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему и иммунитет. Ввиду хронического переутомления повышаются частота сердечных сокращений, артериальное давление, головной мозг испытывает гипоксию, все это приводит к риску возникновения инсульта и инфаркта почти на 30% у трудоголика», — объяснил он.
Как отметил эксперт, сегодняшний идеальный показатель продолжительности жизни — 85 лет. А у трудоголика он может сократиться до 60 лет.
Врач советует людям с этой проблемой пересмотреть свои подходы к трудовому процессу, отделить рабочее время от личного и не забывать об отдыхе.
11:54:24 23-07-2026
От работы кони дохнут !
12:17:24 23-07-2026
КозЪма Прутков (11:54:24 23-07-2026) От работы кони дохнут !... Я люблю свою работу,
Я приду сюда в субботу
И, конечно, в воскресенье,
Здесь я встречу день рожденье,
Новый год, 8 Марта,
Ночевать здесь буду завтра!
Если я не заболею,
Не сорвусь, не озверею,
Здесь я встречу все рассветы,
Все закаты и приветы.
От работы дохнут кони,
Ну а я… бессмертный пони! (с)
12:48:36 23-07-2026
ВВП (12:17:24 23-07-2026) Я люблю свою работу,Я приду сюда в субботуИ, конечно... Что значит "если я не заболею?".
Болезнь - не повод пропускать работу.
13:55:01 23-07-2026
Гость (12:48:36 23-07-2026) Что значит "если я не заболею?". Болезнь - не повод проп... да больному тоже надо приходить и обходить все наячальство по совещаниям. Особенное сли кашляещь и чуешь -это вирус. Через неделю все начальство обычно исчезает и можно вообще не работать
11:59:15 23-07-2026
Серега, Коля, Юра - молчать!
Я еще вас переживу. Может быть.
А пока пойду поработаю.
12:14:11 23-07-2026
Гость (11:59:15 23-07-2026) Серега, Коля, Юра - молчать!Я еще вас переживу. Может бы... А мы посим-ка покурим-ка
12:26:17 23-07-2026
Труд из обезьяны сделал человека. Но не для того что бы превратить его в лошадь.
12:36:42 23-07-2026
а деньги и лень сделали из человека вечно работающего раба
13:12:27 23-07-2026
Когда уже зумеры приоткрывают фирмы и начнут платить всем по ляму в месяц?
13:19:15 23-07-2026
Гость (13:12:27 23-07-2026) Когда уже зумеры приоткрывают фирмы и начнут платить всем по... С трехдневной рабочей неделей на удаленке
13:13:21 23-07-2026
Любой голизм сокращает и усугубляет
13:43:09 23-07-2026
на финише сплошной рай и успокоение:
"Хиз енг висит дер вниз енд не стоит"
13:56:31 23-07-2026
Мусик (13:43:09 23-07-2026) на финише сплошной рай и успокоение:"Хиз енг висит дер в... виагры 4 таблетки и водки полстакана для разгона и вперед
19:25:29 23-07-2026
Гость (13:56:31 23-07-2026) виагры 4 таблетки и водки полстакана для разгона и вперед... перед применением - всетаки прочтите инструкцию
13:52:12 23-07-2026
на самом деле перерабатывать можно и без последствий в виде инфарктов и прочего
надо периодически спускать пар, давать выход накопившейся усталости и стрессовой энергии
разбить чего нибудь, швырнуть калькулятор, разбить кулаком клавиатуру, разбить ногами стул, ударить кого нибудь, либо выехать на природу и спрыгнуть с парашютом, прыгнуть с горы, сигануть на тарзанке, пуститься на рафте по водоворотам итд
14:57:13 23-07-2026
"Трудоголизм может сократить жизнь на 25 лет, заявил врач".
То есть, мне 70, а если бы не работал, было бы 95?
16:55:53 23-07-2026
Вот если бы все уволились сразу бы поняли что не нужно столько над людьми издеваться.
18:08:39 23-07-2026
А шестидневная рабочая неделя на сколько?