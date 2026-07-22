Отдыхающим в Турции посоветовали не выходить на солнце в разгар дня

Наиболее тяжелые погодные условия ожидаются на Эгейском и Средиземноморском побережьях

22 июля 2026, 19:04, ИА Амител

Отдых в Турции / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В ближайшие дни в ряде регионов Турции ощущаемая температура воздуха может достигать 50 градусов. Врачи рекомендуют туристам не выходить на улицу в самые жаркие часы, чтобы избежать теплового удара и обезвоживания.

Как ранее сообщил РИА Новости турецкий метеоролог Ихсан Юрташ, в отдельных курортных районах температура воздуха поднимется до 41 градуса и останется выше климатической нормы.

По словам турецкого терапевта Дилек Шенгюль, наиболее тяжелые погодные условия ожидаются на Эгейском и Средиземноморском побережьях, куда пришла волна жары из Греции.

«В ближайшие дни температура воздуха, особенно в регионах Эгейского и Средиземного морей, будет ощущаться на уровне до 50 градусов. В первую очередь туристам и людям из групп риска следует не выходить на улицу с 11:00 до 16:00», — сказала Шенгюль.

Специалист предупредила, что длительное пребывание под прямыми солнечными лучами может привести к тепловому удару, обезвоживанию организма и обострению хронических заболеваний.

Особую осторожность врач рекомендовала соблюдать пожилым людям, детям, беременным женщинам, а также людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Чтобы снизить риски для здоровья, туристам и местным жителям советуют по возможности находиться в помещениях в самые жаркие часы, пить больше воды, носить легкую одежду светлых тонов и пользоваться головными уборами.

В последние недели Турция находится под влиянием устойчивой волны жары. Из-за высоких температур в стране увеличивается риск природных пожаров, а также возрастает нагрузка на энергосистему из-за активного использования кондиционеров.