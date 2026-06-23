Турсезон на Алтае начался позже из-за прохладной погоды. К чему это привело

Этой весной туристы не стремились отдохнуть в регионе

23 июня 2026, 18:10, ИА Амител

Республика Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В этом году туристический сезон в Республике Алтай начался позже обычного, сообщает Банк России. Причинами тому стали прохладная погода в мае и снижение цен на зарубежные туры.

Именно из-за этого потребительская активность в регионе осталась практически на том же уровне, что и в апреле.

Однако событийный туризм и развитие логистики помогли поддержать спрос отдыхающих. Например, в мае запустили новые авиарейсы в республику из Тобольска, Оренбурга и Красноярска. Туркомпании Алтая сообщали о росте популярности автотуров с индивидуальными маршрутами.

«Ценовые ожидания бизнеса республики, как и по стране в целом, снижаются. Такие оценки Банк России получает по итогам опросов более 15 тысяч компаний, в том числе 140 — из Республики Алтай. Представители ряда региональных компаний сообщили, что в ближайшие месяцы не планируют повышать цены на продукцию, чтобы сохранить объемы реализации. В рознице бизнес все чаще привлекает покупателей акциями и распродажами», — отметила управляющий отделением Банка России в Республике Алтай Надежда Донских.

Более позднее начало активного турсезона снизило спрос в рознице и общепите. Бизнес отмечает, что сейчас гости региона выбирают более экономичные варианты размещения и предпочитают готовить еду самостоятельно.

А постепенное ослабление внутреннего спроса влияет на динамику цен и на ожидания бизнеса по их дальнейшему изменению.