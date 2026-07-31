Наиболее заметное снижение цен отмечено в Республике Марий Эл

31 июля 2026, 14:50, ИА Амител

Сколько стоит литр бензина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

На прошлой неделе в 23 регионах Российской Федерации было зафиксировано снижение стоимости бензина. Сильнее всего цены упали в Республике Марий Эл, сообщило РИА Новости, опираясь на статистику Росстата.

С 21 по 27 июля стоимость бензина в Марий Эл снизилась на 9,7%, в Воронежской области — на 6,4%, а в Иркутской — на 6,2%.

«Более чем на 5% бензин подешевел в Тамбовской области (на 5,4%) и Карелии (на 5,2%)», — пишет издание.

Кроме того, снижение цен на топливо наблюдалось во Владимирской области (на 3,6%), Чувашии (на 3,5%), Адыгее (на 2,4%), Севастополе (на 2,1%) и Коми (на 2%). В 13 других регионах цены на бензин снизились на 1–2%.

Ранее amic.ru писал, что вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе заявил, что дефицит топлива на российском рынке уменьшается. Количество регионов с очередями на АЗС сократилось, и многие субъекты уже отменили ограничения на топливо.