В 23 регионах России подешевел бензин
Наиболее заметное снижение цен отмечено в Республике Марий Эл
31 июля 2026, 14:50, ИА Амител
На прошлой неделе в 23 регионах Российской Федерации было зафиксировано снижение стоимости бензина. Сильнее всего цены упали в Республике Марий Эл, сообщило РИА Новости, опираясь на статистику Росстата.
С 21 по 27 июля стоимость бензина в Марий Эл снизилась на 9,7%, в Воронежской области — на 6,4%, а в Иркутской — на 6,2%.
«Более чем на 5% бензин подешевел в Тамбовской области (на 5,4%) и Карелии (на 5,2%)», — пишет издание.
Кроме того, снижение цен на топливо наблюдалось во Владимирской области (на 3,6%), Чувашии (на 3,5%), Адыгее (на 2,4%), Севастополе (на 2,1%) и Коми (на 2%). В 13 других регионах цены на бензин снизились на 1–2%.
Ранее amic.ru писал, что вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе заявил, что дефицит топлива на российском рынке уменьшается. Количество регионов с очередями на АЗС сократилось, и многие субъекты уже отменили ограничения на топливо.
15:27:28 31-07-2026
Перед этим подорожал с 53 руб. до 200 руб., почему в этом не пишут
17:36:09 31-07-2026
будем завидовать жителям 23 регионов
09:33:03 01-08-2026
Ненадолго это, до следующего события, а там и баллистика пойдет.