В аэропортах России создадут площадки для выгула собак‑проводников

С 1 сентября вступят в силу новые правила обслуживания маломобильных пассажиров

31 июля 2026, 19:44, ИА Амител

Аэропорт Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила обслуживания маломобильных пассажиров. Об этом сообщает "Om1 Омск" со ссылкой на ТАСС. Соответствующие правила обнародованы в приказе Минтранса.

Одно из ключевых нововведений: аэропорты обязаны будут оборудовать специальные площадки для выгула собак‑проводников, которые сопровождают людей с нарушениями зрения. Требования станут обязательными для аэропортов и терминалов, проекты строительства или реконструкции которых утвердят уже после вступления правил в силу.

Для действующих аэропортов предусмотрена адаптация территории в рамках разумного приспособления инфраструктуры, чтобы обеспечить возможность выгула собак.

«Меры поддержки распространяются не только на инфраструктуру аэропортов. Пассажиры с инвалидностью смогут бесплатно забронировать место при покупке билета — для этого достаточно заранее уведомить перевозчика об ограничениях по здоровью. Сопровождающему лицу бесплатно предоставят соседнее кресло», — указано в публикации.

Также закреплено право на бесплатное сопровождение в аэропорту: сотрудники встретят пассажира у входа, помогут с регистрацией, оформлением багажа, прохождением досмотра, при необходимости предоставят кресло‑коляску и сопроводят до выхода на посадку, а по прибытии — до нужной точки в аэропорту назначения.

Еще одно изменение вступит в силу с 1 марта 2027 года. Авиакомпании, демонстрирующие фильмы на борту, должны будут обеспечить часть контента субтитрами для пассажиров с нарушениями слуха и тифлокомментариями на русском языке — для людей с нарушениями зрения.