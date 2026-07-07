Глава Минтранса рассказал о новых правилах перевозки детей в самолетах

Детей запретят сажать отдельно от родителей, а требования к детским зонам и комнатам матери и ребенка в аэропортах станут строже

07 июля 2026, 09:29, ИА Амител

Самолет, рейс / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 1 сентября 2026 года в России изменятся правила авиаперелетов для семей с детьми и маломобильных пассажиров. Об этом в интервью "Комсомольской правде" сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По словам главы ведомства, необходимые поправки оформила Росавиация. Министр подчеркнул, что действующие нормы давно не соответствуют ожиданиям пассажиров: ориентироваться на стандарты 70–80‑х годов сегодня нецелесообразно.

Среди ключевых нововведений — запрет на размещение ребенка в салоне самолета отдельно от родителей. Также Минтранс планирует ужесточить требования к инфраструктуре аэропортов. Особое внимание уделят качеству детских уголков, семейных комнат и комнат матери и ребенка.



