В Алтайский край пытались завезти сомнительную курятину и колбасу

В обоих случаях товар в Россию не пропустили

17 декабря 2023, 10:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае пресекли ввоз трех партий продукции животноводства, которые не прошли проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Так, в Славгородском районе остановили автомобиль с колбасными изделиями, которые везли из Казахстана в Новосибирскую область. Сотрудники ведомства обнаружили несоответствие сведений о получателе и его месте нахождении. Кроме того, в ветеринарном документе оказалось не указано наименование, номер и дата выдачи документа.

В Кулундинском районе при проверке обнаружили две партии мяса птицы общей массой 25 кг. Их перевозил россиянин – ветеринарного документа у него при себе не оказалось.