В Алтайский край пытались завезти сомнительную курятину и колбасу
В обоих случаях товар в Россию не пропустили
17 декабря 2023, 10:34, ИА Амител
В Алтайском крае пресекли ввоз трех партий продукции животноводства, которые не прошли проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
Так, в Славгородском районе остановили автомобиль с колбасными изделиями, которые везли из Казахстана в Новосибирскую область. Сотрудники ведомства обнаружили несоответствие сведений о получателе и его месте нахождении. Кроме того, в ветеринарном документе оказалось не указано наименование, номер и дата выдачи документа.
В Кулундинском районе при проверке обнаружили две партии мяса птицы общей массой 25 кг. Их перевозил россиянин – ветеринарного документа у него при себе не оказалось.
13:44:52 17-12-2023
Сомнитнльную колбасу, без мяса и курятину, растворяющеюся вкипятке нам завозить не надо, у нас этого импортозамещательского дерьмища в каждом магазине, как у дурака махорки...
14:05:00 17-12-2023
Колбасы, поди, тоже четверть центнера было? Да-да, реальная забота о здоровье и жизни нашей. А на деле показуха чистой воды.
14:36:42 17-12-2023
25 кило курятины чел пожрать себе купил. И че? Отобрали что ли?