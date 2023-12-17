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В Алтайский край пытались завезти сомнительную курятину и колбасу

В обоих случаях товар в Россию не пропустили

17 декабря 2023, 10:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае пресекли ввоз трех партий продукции животноводства, которые не прошли проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Так, в Славгородском районе остановили автомобиль с колбасными изделиями, которые везли из Казахстана в Новосибирскую область. Сотрудники ведомства обнаружили несоответствие сведений о получателе и его месте нахождении. Кроме того, в ветеринарном документе оказалось не указано наименование, номер и дата выдачи документа.

В Кулундинском районе при проверке обнаружили две партии мяса птицы общей массой 25 кг. Их перевозил россиянин – ветеринарного документа у него при себе не оказалось.

Комментарии 3

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Гость

13:44:52 17-12-2023

Сомнитнльную колбасу, без мяса и курятину, растворяющеюся вкипятке нам завозить не надо, у нас этого импортозамещательского дерьмища в каждом магазине, как у дурака махорки...

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Гость

14:05:00 17-12-2023

Колбасы, поди, тоже четверть центнера было? Да-да, реальная забота о здоровье и жизни нашей. А на деле показуха чистой воды.

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..

14:36:42 17-12-2023

25 кило курятины чел пожрать себе купил. И че? Отобрали что ли?

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