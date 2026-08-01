В Алтайском крае охотникам будут платить по 1000 рублей за каждую пойманную лисицу
Правительство утвердило порядок компенсаций на 2026 год
01 августа 2026, 09:23, ИА Амител
В Алтайском крае утвердили порядок выплат за отстрел лисиц на 2026 год: за каждую особь старше шести месяцев охотники смогут получить 1000 рублей. Документ размещен на сайте правительства края.
Чтобы оформить выплату, нужно соблюсти определенный порядок. Сначала охотник должен оформить акт добычи у уполномоченного лица — это может быть госохотинспектор, специалист "Алтайприроды" либо представитель охотпользователя. Затем тушку необходимо герметично упаковать и сдать в ветеринарное учреждение по месту охоты не позднее трех месяцев с даты добычи. При этом расходы на утилизацию ложатся на самого охотника.
Следующий этап — подача документов в Минприроды региона. Туда нужно предоставить заявление, копию разрешения на добычу, акты и банковские реквизиты. Ведомство рассматривает пакет документов в течение 30 дней, а при положительном решении перечисляет выплату в течение 15 дней.
09:57:37 01-08-2026
Не за отлов, а за отстрел. Наглухо. И как "При этом расходы на утилизацию ложатся на самого охотника", если он тушку упаковал и сдал?
18:06:13 01-08-2026
Гость (09:57:37 01-08-2026) Не за отлов, а за отстрел. Наглухо. И как "При этом расходы ... тушку, без потрохов
19:58:59 01-08-2026
Гость (18:06:13 01-08-2026) тушку, без потрохов... Вдруг у лисы бешенство? нельзя потрошить.
10:32:10 01-08-2026
Так забюрократизировать процесс ради 1000р ? Да пусть бегают эти бешеные лисицы, кусают всех подряд - вообще фиолетово.
11:53:09 01-08-2026
Какая муть! Все сделано что бы никто не обращался... Как в больнице...
15:03:00 01-08-2026
Вообще то не имеет экономического смысла - значит либо глупость , либо афера. Единственный мотив - ненависть к лисам как таковым
16:35:44 01-08-2026
Не за отлов, а за отстрел. Наглухо. И как "При этом расходы на утилизацию ложатся на самого охотника", если он тушку упаковал и сдал?
То есть, получая 1000р. надо оформить кучу мукулатуры, побегать, подождать, то ли дадут, то ли нет, потом потратить на утилизацию ( а что это такое? ) 5 000р. ? Похоже, придумано, чтобы никто не рыпался. Вредительством попахивает.
16:57:29 01-08-2026
Бензину больше израсходуешь, пока все эти бумажки собирать будешь.
21:00:05 01-08-2026
Очередное "чудотворство", как и тысячи других "инициатив".
14:12:23 02-08-2026
а штраф 5к
16:01:11 02-08-2026
Суеты на 10 ку. Сомнительное предложение