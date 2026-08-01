НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае охотникам будут платить по 1000 рублей за каждую пойманную лисицу

Правительство утвердило порядок компенсаций на 2026 год

01 августа 2026, 09:23, ИА Амител

Бешеная лиса / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Бешеная лиса / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае утвердили порядок выплат за отстрел лисиц на 2026 год: за каждую особь старше шести месяцев охотники смогут получить 1000 рублей. Документ размещен на сайте правительства края.

Чтобы оформить выплату, нужно соблюсти определенный порядок. Сначала охотник должен оформить акт добычи у уполномоченного лица — это может быть госохотинспектор, специалист "Алтайприроды" либо представитель охотпользователя. Затем тушку необходимо герметично упаковать и сдать в ветеринарное учреждение по месту охоты не позднее трех месяцев с даты добычи. При этом расходы на утилизацию ложатся на самого охотника.

Следующий этап — подача документов в Минприроды региона. Туда нужно предоставить заявление, копию разрешения на добычу, акты и банковские реквизиты. Ведомство рассматривает пакет документов в течение 30 дней, а при положительном решении перечисляет выплату в течение 15 дней.

Охотник в лесу / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Охота в Алтайском крае. Что изменится в 2026 году и как увеличилась популяция животных

Алтайский край продолжает развивать культуру охоты, увеличивая популяцию диких животных и внедряя новые требования для охотников
НОВОСТИОбщество

Алтайский край деньги охота
       

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

09:57:37 01-08-2026

Не за отлов, а за отстрел. Наглухо. И как "При этом расходы на утилизацию ложатся на самого охотника", если он тушку упаковал и сдал?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:06:13 01-08-2026

Гость (09:57:37 01-08-2026) Не за отлов, а за отстрел. Наглухо. И как "При этом расходы ... тушку, без потрохов

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:58:59 01-08-2026

Гость (18:06:13 01-08-2026) тушку, без потрохов... Вдруг у лисы бешенство? нельзя потрошить.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:10 01-08-2026

Так забюрократизировать процесс ради 1000р ? Да пусть бегают эти бешеные лисицы, кусают всех подряд - вообще фиолетово.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

11:53:09 01-08-2026

Какая муть! Все сделано что бы никто не обращался... Как в больнице...

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

15:03:00 01-08-2026

Вообще то не имеет экономического смысла - значит либо глупость , либо афера. Единственный мотив - ненависть к лисам как таковым

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:35:44 01-08-2026

Не за отлов, а за отстрел. Наглухо. И как "При этом расходы на утилизацию ложатся на самого охотника", если он тушку упаковал и сдал?

То есть, получая 1000р. надо оформить кучу мукулатуры, побегать, подождать, то ли дадут, то ли нет, потом потратить на утилизацию ( а что это такое? ) 5 000р. ? Похоже, придумано, чтобы никто не рыпался. Вредительством попахивает.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
.

16:57:29 01-08-2026

Бензину больше израсходуешь, пока все эти бумажки собирать будешь.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:00:05 01-08-2026

Очередное "чудотворство", как и тысячи других "инициатив".

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гостер

14:12:23 02-08-2026

а штраф 5к

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс

16:01:11 02-08-2026

Суеты на 10 ку. Сомнительное предложение

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров