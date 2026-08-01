Правительство утвердило порядок компенсаций на 2026 год

01 августа 2026, 09:23, ИА Амител

Бешеная лиса / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае утвердили порядок выплат за отстрел лисиц на 2026 год: за каждую особь старше шести месяцев охотники смогут получить 1000 рублей. Документ размещен на сайте правительства края.

Чтобы оформить выплату, нужно соблюсти определенный порядок. Сначала охотник должен оформить акт добычи у уполномоченного лица — это может быть госохотинспектор, специалист "Алтайприроды" либо представитель охотпользователя. Затем тушку необходимо герметично упаковать и сдать в ветеринарное учреждение по месту охоты не позднее трех месяцев с даты добычи. При этом расходы на утилизацию ложатся на самого охотника.

Следующий этап — подача документов в Минприроды региона. Туда нужно предоставить заявление, копию разрешения на добычу, акты и банковские реквизиты. Ведомство рассматривает пакет документов в течение 30 дней, а при положительном решении перечисляет выплату в течение 15 дней.