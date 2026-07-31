В Алтайском крае пожар оставил без кровли дом и уничтожил гараж
По данным спасателей, погибших и пострадавших нет
31 июля 2026, 13:32, ИА Амител
Поздним вечером 30 июля в селе Шишкино Тальменского района произошел крупный пожар на частном подворье. Огонь охватил жилой дом, гараж и надворные постройки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
К моменту прибытия первых пожарных строения уже были охвачены открытым огнем. Для ликвидации возгорания привлекли девять сотрудников МЧС и три единицы техники.
«Площадь пожара составила 160 квадратных метров. В результате огонь уничтожил кровлю жилого дома, повредил мебель, стены и личные вещи. Кроме того, полностью сгорели гараж и надворные постройки», — отметили в ведомстве.
По данным спасателей, погибших и пострадавших нет.
Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.
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