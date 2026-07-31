В Алтайском крае пожар оставил без кровли дом и уничтожил гараж

По данным спасателей, погибших и пострадавших нет

31 июля 2026, 13:32, ИА Амител

Пожарные / Пожар / Частный дом / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Поздним вечером 30 июля в селе Шишкино Тальменского района произошел крупный пожар на частном подворье. Огонь охватил жилой дом, гараж и надворные постройки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К моменту прибытия первых пожарных строения уже были охвачены открытым огнем. Для ликвидации возгорания привлекли девять сотрудников МЧС и три единицы техники.

«Площадь пожара составила 160 квадратных метров. В результате огонь уничтожил кровлю жилого дома, повредил мебель, стены и личные вещи. Кроме того, полностью сгорели гараж и надворные постройки», — отметили в ведомстве.

По данным спасателей, погибших и пострадавших нет.

Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.