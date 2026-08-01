В Алтайском крае выявили опасного вредителя в партии декоративных растений из Китая

В 175 образцах веток лепидиума обнаружили коконы табачной белокрылки

01 августа 2026, 16:17, ИА Амител

Растение / Фото: генерировано ИИ Яндекс / amic.ru

Специалисты Алтайского филиала Центра оценки безопасности и качества продукции АПК провели проверку партии декоративных растений, предназначенных для составления букетов. Подробности рассказали в ведомстве.

В ходе исследования в 175 образцах свежесрезанных веток клоповника (лепидиума), поступивших из Китая, были обнаружены коконы табачной белокрылки.

«Табачная белокрылка представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства: вредитель способен поражать свыше 600 видов растений — в их числе овощные, бахчевые, плодовые, ягодные, технические и декоративные культуры. Личинки насекомого высасывают растительные соки, ослабляя культуры, а также выступают переносчиками более сотни опасных вирусных инфекций, которые могут привести к полной потере урожая», — говорится в публикации.

О выявлении карантинного объекта специалисты незамедлительно сообщили в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай — для организации необходимых мер реагирования. Согласно российскому законодательству, ввоз растений, зараженных табачной белокрылкой, строго запрещен.