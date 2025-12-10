В Амурской области отец избил и связал веревкой пьяную дочь-подростка
На судебном заседании мужчина частично признал вину
10 декабря 2025, 11:30, ИА Амител
В Амурской области мужчину осудили за жестокое обращение с собственным ребенком. В селе Красном отец избил и связал свою несовершеннолетнюю дочь, после того как та вернулась домой в нетрезвом состоянии, пишет Telegram-канал Amur Mash.
По материалам дела, мужчина распивал алкоголь, когда девочка появилась дома пьяной. Между ними разгорелась ссора, которая быстро переросла в избиение: отец наносил дочери удары руками и ногами, ударил ее головой о стену, после чего связал ей руки веревкой. Школьница провела ночь в таком состоянии, пытаясь освободиться, и смогла выбраться только ранним утром. Она добежала до соседей, которые вызвали скорую помощь и полицию.
На судебном заседании мужчина частично признал вину и заявил о раскаянии. Суд назначил ему два года лишения свободы условно.
Ранее сообщалось, что мужчина из Горно-Алтайска жестоко избил супругу, после того как она застала его дома с другом и двумя девушками.
