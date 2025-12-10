В Амурской области отец избил и связал веревкой пьяную дочь-подростка

На судебном заседании мужчина частично признал вину

10 декабря 2025, 11:30, ИА Амител

Домашнее насилие / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Амурской области мужчину осудили за жестокое обращение с собственным ребенком. В селе Красном отец избил и связал свою несовершеннолетнюю дочь, после того как та вернулась домой в нетрезвом состоянии, пишет Telegram-канал Amur Mash.

По материалам дела, мужчина распивал алкоголь, когда девочка появилась дома пьяной. Между ними разгорелась ссора, которая быстро переросла в избиение: отец наносил дочери удары руками и ногами, ударил ее головой о стену, после чего связал ей руки веревкой. Школьница провела ночь в таком состоянии, пытаясь освободиться, и смогла выбраться только ранним утром. Она добежала до соседей, которые вызвали скорую помощь и полицию.

На судебном заседании мужчина частично признал вину и заявил о раскаянии. Суд назначил ему два года лишения свободы условно.

