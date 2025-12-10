НОВОСТИПроисшествия

В Амурской области отец избил и связал веревкой пьяную дочь-подростка

На судебном заседании мужчина частично признал вину

10 декабря 2025, 11:30, ИА Амител

Домашнее насилие / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Домашнее насилие / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Амурской области мужчину осудили за жестокое обращение с собственным ребенком. В селе Красном отец избил и связал свою несовершеннолетнюю дочь, после того как та вернулась домой в нетрезвом состоянии, пишет Telegram-канал Amur Mash.

По материалам дела, мужчина распивал алкоголь, когда девочка появилась дома пьяной. Между ними разгорелась ссора, которая быстро переросла в избиение: отец наносил дочери удары руками и ногами, ударил ее головой о стену, после чего связал ей руки веревкой. Школьница провела ночь в таком состоянии, пытаясь освободиться, и смогла выбраться только ранним утром. Она добежала до соседей, которые вызвали скорую помощь и полицию.

На судебном заседании мужчина частично признал вину и заявил о раскаянии. Суд назначил ему два года лишения свободы условно.

Комментарии 7

Гость

11:48:22 10-12-2025

Тиран-отец запрещает дочери принимать алкоголь! Какая жестокость!
Наказать его и присудить чтобы в обязательном порядке поил ее каждый день!

  1 Нравится
Ответить
Гость

12:11:42 10-12-2025

Бате условку, а девочку в дружный детский дом навсегда. Чтобы на отца не доносила
Набухалась, получай

  9 Нравится
Ответить
Гость

12:34:43 10-12-2025

Гость (12:11:42 10-12-2025) Бате условку, а девочку в дружный детский дом навсегда. Чтоб... Жестокость ваша не знает границ!

  -5 Нравится
Ответить
Гость

12:56:32 10-12-2025

Гость (12:11:42 10-12-2025) Бате условку, а девочку в дружный детский дом навсегда. Чтоб... Мало того, что в детский дом!!, Так еще и НАВСЕГДА.

  5 Нравится
Ответить
Гость

12:25:15 10-12-2025

сколько лет ребеночку?

  6 Нравится
Ответить
Гость

16:14:46 10-12-2025

Гость (12:25:15 10-12-2025) сколько лет ребеночку?... 17 лет и 11 месяцев. Рановато еще. Вот если бы родила в 16 нормально. А до 18 лет пить нельзя.

  0 Нравится
Ответить
Гость

16:09:33 10-12-2025

тоесть ему можно быть алкашом, а ребенку , который всегда считывает пример родителей во всем...?

  -3 Нравится
Ответить
