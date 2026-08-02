В здании уже работает кафе

02 августа 2026, 19:05, ИА Амител

"Аптека Крюгер" в августе 2024 года / Фото: amic.ru

Коллекционер Сергей Корепанов перевез в новое здание своего музея "Мир времени" более тысячи дореволюционных книг, газет и журналов, сообщает телеканал "Вести". Эти издания стали первыми экспонатами, занявшими место в отреставрированном особняке XIX века в историческом центре Барнаула.

Основу собрания составили сотни томов энциклопедий и периодики рубежа столетий, которые Корепанов 20 лет назад случайно приобрел по символическим ценам у Новосибирской публичной научно-технической библиотеки. Жемчужиной коллекции считается журнал для землевладельцев за 1858 год.

«Директор Государственного архива Алтайского края Елена Егорова впечатлена богатством книжного фонда и предлагает проводить совместные выставки и проекты. Периодические издания рубежа столетий имеют статус архивных источников и интересны публике», — сообщает "Вести".

Помимо основной литературы, в библиотеке будет представлена подборка книг по народной медицине, что логично, учитывая, что сам Корепанов — известный в регионе врач-фитотерапевт.

История возрождения здания

В 2014 году коллекционер выкупил старинную барнаульскую аптеку Крюгера — объект площадью 800 квадратных метров без электричества и освещения. Изначально он рассматривал приобретение исключительно как коммерческую инвестицию, но процесс реставрации захватил его полностью.

За десять лет работы Корепанов вложил в восстановление памятника архитектуры десятки миллионов рублей и оформил три общественных пространства:

библиотеку;

читальный зал;

"Комнату 1959 года" — личный кабинет, где воссоздана атмосфера эпохи, в которую родился владелец.

Сейчас во внутреннем убранстве исторического здания завершается отделка.