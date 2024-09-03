На Алтае жители села из-за риска получить удар током ходят по улице не поднимая ног

В Россетях признают, что пока не могут решить проблему

03 сентября 2024, 15:10, ИА Амител

Электрик / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В селе Майма Республики Алтай люди ходят по улице Нагорной не поднимая ног, чтобы их не ударило током из-за старой проводки.

Как пишет Mash Siberia, по улице проходит высоковольтная линия, которая заросла деревьями, и при дожде и ветре ветки бьют по проводам. Это приводит к их воспламенению и ежедневным отключениям света и электризации земли.

"Все это мокрое, все это прошибает. 10 тысяч вольт – это очень большой ток. Поэтому просим убрать эти деревья. Дети ходят здесь постоянно в школу, а электрики предупреждают не ходить здесь, когда ветер и дождь. Сколько обращений было – все впустую", – рассказал местный житель.

В Россетях подтвердили, что знают о проблеме, но решить ее не пока могут из-за нехватки рабочих рук.