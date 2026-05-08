В Барнауле ветеранов поздравили песнями военных лет и дворовыми концертами

Во время акции ветеранам вручали подарки от правительства Алтайского края и администрации Барнаула

08 мая 2026, 17:52, ИА Амител

Поздравление ветеранов / Фото: barnaul.org

В Барнауле 8 мая под окнами ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла вновь зазвучали песни военных лет. В разных районах города прошла акция "Фронтовые бригады" — артисты, музыканты и представители власти приезжали во дворы домов, чтобы лично поздравить ветеранов с наступающим Днем Победы.

Праздничные концерты одновременно прошли в Ленинском, Индустриальном, Центральном и Октябрьском районах города. Для ветеранов выступали вокальные коллективы "Эвойс" и "ДоМинанта", ансамбль гармонистов "Играй гармонь", студенты и солисты Алтайского краевого колледжа культуры и искусств. Атмосферу праздника дополняли знаменные группы военнослужащих, а во дворах звучали "Синий платочек", "Темная ночь", "День Победы" и другие известные песни военных лет.

В Ленинском районе концерты прошли под окнами участника Великой Отечественной войны Ивана Щанкина, жителей блокадного Ленинграда Галины Ножкиной и Галины Надеевой, а также бывшего узника фашистских концлагерей Владимира Бергмана. Поздравить ветеранов приехали глава района Евгений Авраменко, представители администрации и депутаты.

В Индустриальном районе артисты побывали у жительницы блокадного Ленинграда Тамары Ивлевой. В Центральном районе творческие коллективы выступили для Зинаиды Пилюгиной. Для нее подготовили не только концерт, но и танцевальный номер — особым подарком стал вальс, исполненный прямо во дворе дома.

В Октябрьском районе праздничные выступления организовали для жительниц блокадного Ленинграда Нины Саламахи и Антонины Соломакиной. Здесь для ветеранов выступал ансамбль гармонистов "Играй гармонь" под руководством Дмитрия Бандяева.

Во время поздравления глава администрации Октябрьского района Юрий Асеев обратился к Нине Саламахе со словами благодарности.

«Уважаемая Нина Никитична, примите слова искренней благодарности за стойкость, мужество и силу духа. Ваш жизненный путь — пример настоящего героизма для молодого поколения. Мы гордимся вами и всегда будем хранить память о подвиге поколения победителей», — отметил Юрий Асеев.

С поздравлениями к ветеранам также обратились представители общественных организаций и городского сообщества. Член Общественной палаты Барнаула Евгений Носенко подчеркнул важность личных встреч с ветеранами.

«Для нас большая честь сегодня поздравить вас лично. Ваше поколение прошло через тяжелейшие испытания и сохранило силу духа. Спасибо вам за мужество, стойкость и мирное небо над головой», — подчеркнул Евгений Носенко.

К поздравлениям присоединился и руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев.

«Мы бесконечно благодарны вам за подвиг, за силу характера и любовь к Родине. Благодаря вам сегодня у нас есть возможность жить, работать, воспитывать детей и строить будущее», — сказал он.

Во время акции ветеранам вручали подарки от правительства Алтайского края и администрации Барнаула, а также поздравительные открытки от губернатора Виктора Томенко.

По данным мэрии, сейчас в Барнауле проживают 117 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий, в том числе 18 фронтовиков. Кроме того, в городе живут 567 тружеников тыла. В Железнодорожном районе "фронтовые бригады" в этот день также планировали поздравить еще 15 тружеников тыла.