Концерты под окнами: в Барнауле стартовали "парады у домов ветеранов"

Акция "Парад у дома ветерана" в Барнауле проходит ежегодно

07 мая 2026, 17:28, ИА Амител

"Парад у дома ветерана" / Фото: barnaul.org

В Барнауле накануне 9 Мая вновь проходят "Парады у дома ветерана" — одна из самых трогательных городских акций ко Дню Победы. Вместо больших сцен и официальных трибун — дворы обычных домов, вместо зрительных залов — соседи, школьники и случайные прохожие, которые выходят на улицу, чтобы вместе поздравить фронтовиков.

В этом году концерты для ветеранов организовали во дворах сразу нескольких домов, где живут участники Великой Отечественной войны. Для них выступили солистка ансамбля "Виват" и взвод почетного караула Барнаульского юридического института МВД России. Во дворах звучали знакомые каждому песни военных лет — "Катюша", "День Победы" и другие композиции, которые жители подхватывали хором.

Одной из площадок стал двор, где живет ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Константинович Поздняков. На импровизированный концерт пришли не только соседи, но и юнармейцы гимназии №45. Пока артисты исполняли песни, школьники подпевали, а многие жители снимали происходящее на телефоны.

Поздравить ветерана приехали представители администрации, депутаты и общественники. Глава администрации Октябрьского района Юрий Асеев поблагодарил поколение победителей и отметил, что именно ветераны остаются примером для современной молодежи.

К акции присоединился и руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев. Он подчеркнул, что такие дворовые концерты помогают сохранять живую связь между поколениями.

«Сегодня вместе с представителями власти и молодежью мы отдаем дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны – людям, которые вынесли на своих плечах тяжелейшую ношу: обеспечили нам Победу и сохранили нашу страну. Их подвиг нас вдохновляет. Я рад, что такие традиции в нашем районе, городе и крае сохраняются. Благодаря им наша молодежь видит правильное отношение к нашей истории», — отметил Владислав Вакаев.

Еще один концерт прошел для ветерана Дмитрия Ермиловича Бурнышева. Во двор также приехали артисты, представители власти и депутаты. Глава администрации Центрального района Дмитрий Попов вручил ветерану подарки и поздравительный адрес.

«Для всех нас День Победы – самый главный и дорогой праздник. Он напоминает о бессмертном героизме, стойкости и несокрушимой силе духа нашего народа, - обратился Дмитрий Попов к ветерану. – Мы всегда будем помнить о том, через какие испытания прошло ваше поколение. Вы спасли мир от нацизма и восстановили разрушенную страну, сделав ее великой державой. Мы бесконечно благодарны вам за бесценные уроки мужества и любви к Родине».

К поздравлениям присоединились депутаты Барнаульской городской Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания. Ветеранам пожелали здоровья, долгих лет жизни и поблагодарили за подвиг, который для многих жителей города остаётся личной историей семьи.

Акция "Парад у дома ветерана" в Барнауле проходит ежегодно и за последние годы стала одной из главных городских традиций перед 9 Мая. Для многих фронтовиков, которым уже тяжело посещать массовые мероприятия, именно такие дворовые концерты становятся главным праздничным событием ко Дню Победы.