В Барнауле женщина украла 30 тысяч рублей с телефона соседки под видом звонка маме

Возбуждено уголовное дело

14 декабря 2025, 12:30, ИА Амител

Жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о краже 30 тысяч рублей, совершенной ее соседкой. По версии пострадавшей, злоумышленница попросила у нее телефон под предлогом срочного звонка матери, а вместо этого перевела деньги на свой банковский счет.

Как установили правоохранители, соседка сначала совершила перевод через мобильное приложение, а уже затем позвонила и вернула устройство. Когда хозяйка телефона увидела несанкционированную операцию, она сразу же обратилась в отдел полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета".