В Барнауле женщина украла 30 тысяч рублей с телефона соседки под видом звонка маме
Возбуждено уголовное дело
14 декабря 2025, 12:30, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о краже 30 тысяч рублей, совершенной ее соседкой. По версии пострадавшей, злоумышленница попросила у нее телефон под предлогом срочного звонка матери, а вместо этого перевела деньги на свой банковский счет.
Как установили правоохранители, соседка сначала совершила перевод через мобильное приложение, а уже затем позвонила и вернула устройство. Когда хозяйка телефона увидела несанкционированную операцию, она сразу же обратилась в отдел полиции.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета".
12:51:12 14-12-2025
а ПИН-коды надо вводить ?
Кто в теме - как такое возможно ?
10:40:08 15-12-2025
Шинник (12:51:12 14-12-2025) а ПИН-коды надо вводить ?Кто в теме - как такое возможно... Не знаю, как сейчас, но в прошлом году у жёлтого банка была такая тема, что если войти в приложение с пин-кодом, сделать там свои дела, затем свернуть приложение и после этого, если в течение примерно 1-3 минут экран телефона не заблокируется (либо, если вообще блокировка экрана не настроена), то можно было повторно зайти в приложение банка уже без пин-кода.
Кроме того, среди альтернатив пин-коду, помимо отпечатка пальца, есть ещё и разблокировка по лицу (FaceId), и если именно распознавание лица и было настроено в качестве альтернативы для входа в банк, то такое можно было провернуть.
Поэтому совет всем, кто пользуется банковскими приложениями на телефоне:
1. Должна быть обязательна включена блокировка экрана, после которой, чтобы пользоваться телефоном нужно ввести пин-код или отсканировать отпечаток. В крайнем случае, можно использовать и графический ключ, но только не распознавание лица.
2. Для входа в приложение банка настроить использование только пин-кода или отпечатка и ничего более.
13:10:37 14-12-2025
А хозяйка телефона ей что код дала от банка в онлайне ?
13:43:43 14-12-2025
На фото 45000...
15:32:46 14-12-2025
Гость (13:43:43 14-12-2025) На фото 45000...... 15 откат банку. Вы как не в теме, ейбогу!
15:41:55 14-12-2025
Это Катины деньги ,она же подписала...
07:14:30 15-12-2025
Как в кумарном коматозе.