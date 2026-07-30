В Чехии не обнаружили отпечатков митрополита Илариона на пакетиках с наркотиками

Священнослужитель назвал ситуацию провокацией

30 июля 2026, 18:54, ИА Амител

Митрополит Иларион / Фото: kremlin.ru

Чешская полиция, задержавшая в мае митрополита Илариона и его видеооператора по подозрению в хранении наркотиков, не обнаружила их отпечатков пальцев на изъятых пакетиках. Об этом ТАСС сообщил сам митрополит.

По его словам, недавно полиция уведомила его адвоката в Чехии, что никакой связи между найденными пакетиками и пассажирами автомобиля установить не удалось.

«Единственные отпечатки пальцев, которые на этих пакетиках нашли, были отпечатки пальцев того полицейского, который заявил, что их там "обнаружил"», — подчеркнул Иларион. Он отметил, что этот факт говорит сам за себя.

Митрополит также обратил внимание на нарушения в ходе досмотра: сотрудник полиции был без перчаток, процедура не фиксировалась на видео, понятых и свидетелей не было. При этом самого Илариона и двух пассажиров на время осмотра машины увели в здание автозаправки.

Задержание произошло 24 мая после анонимного звонка о том, что в автомобиле митрополита находятся наркотики. Иларион категорически отрицал причастность к хранению запрещенных веществ и расценивал случившееся как провокацию. Этому инциденту предшествовал продолжительный период давления на митрополита и православную общину в Карловых Варах.

26 мая митрополита освободили, обвинения ему так и не предъявили. На следующий день он сообщил ТАСС о своем отъезде из Чехии. 30 мая Иларион прибыл в Москву и в тот же день встретился с патриархом Кириллом. 31 мая он сослужил патриарху на литургии в Троице‑Сергиевой лавре.