В День ВДВ Барнаул почтит память десантников 6‑й роты на Аллее Героев

У памятного знака десантникам соберутся ветераны, участники СВО, представители власти и родные защитников Отечества

01 августа 2026, 19:23, ИА Амител

День ВДВ в Барнауле / Фото: amic.ru

2 августа в 12:00 на Аллее Героев в Барнауле, которая находится на пересечение улиц Малахова и Георгия Исакова, состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Воздушно‑десантных войск. Подробности рассказали в мэрии Барнаула.

В числе участников — руководители исполнительных и законодательных органов власти, представители силовых ведомств, ветераны боевых действий, действующие десантники, участники специальной военной операции, а также матери защитников Отечества.

С приветственными словами к собравшимся обратятся председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко, заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин, глава администрации города Барнаула Вячеслав Франк, а также Герой России, президент Российской Ассоциации Героев, генерал‑полковник Владимир Шаманов (в 2009–2016 годах — командующий ВДВ России).

«Важной частью программы станет несение почетной вахты у памятного знака — ее обеспечит почетный караул БЮИ. В память о погибших защитниках Отечества будет объявлена минута молчания, после чего участники возложат живые цветы к мемориалу бойцам 6‑й роты 104‑го гвардейского десантно‑парашютного полка. Эти воины в 2000 году ценой собственных жизней остановили стремительный прорыв боевиков в горы», — указано в публикации.

Аллея Героев в Барнауле — первая в России, созданная в память о воинах 6‑й роты. На ней размещены 84 портрета бойцов ВДВ. Аллея была открыта осенью 2019 года по инициативе Ассоциации военно‑патриотических клубов ДОСААФ России при поддержке Фонда В. А. Шаманова "Защитники Отечества", командования ВДВ, Союза десантников России и организаций ветеранов Вооруженных Сил РФ.