Магазин или гостиницу предлагают открыть в деревянном доме-памятнике в центре Барнаула
Здание построили 110 лет назад
24 июля 2026, 09:15, ИА Амител
Купеческий особняк на ул. Никитина, 118, построенный в 1916 году, планируют реконструировать. Дом, признанный объектом культурного наследия, расселили еще несколько лет назад. Сейчас здание находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется.
Так как дом имеет охраняемый статус, сносить его запрещено. Однако мэрия намерена внести изменения в проект планировки квартала, чтобы скорректировать назначение объекта и земли под ним.
Согласно публичной кадастровой карте, сейчас участок предназначен "под существующее домовладение". Но, как отмечено в проектной документации, в отношении объекта культурного наследия "принято решение об одновременной смене видов разрешенного использования здания объекта культурного наследия, и земельного участка под ним" (письмо комитета ЖКХ от 11 сентября 2025 года).
В результате строение предлагают перепрофилировать под культурно-досуговую деятельность, деловое управление, магазины, общественное питание, гостиничное обслуживание. Проект, отражающий эти изменения, сейчас проходит общественные обсуждения. Они продлятся до 7 августа.
Отметим, что особняк на ул. Никитина, 118, находится в "деревянном" квартале города. Его окружение — деревянные и кирпичные дома, построенные в XIX и XX веках. Один из "ярких" соседей — двухэтажка на ул. Никитина, 122 / пр. Красноармейском, 18. Это один из самых старых сохранившихся домов Барнаула, построенный в 1895 году (131 год назад). Несмотря на почтенный возраст, в списке аварийных и подлежащих сносу объект также не значится.
11:18:10 24-07-2026
Сначала угробили весь исторический центр, теперь героически спасаем полуразваленые постройки, которые стоят среды бетонных коробок
11:58:01 24-07-2026
Гость (11:18:10 24-07-2026) Сначала угробили весь исторический центр, теперь героически ... Проклятые коммуняки! Не могли сохранить столь "ценное" здание!
12:10:36 24-07-2026
магазин не выгодно открывать будет, гостиница по комфорту будет не очень
ресторан самое то.
14:14:34 24-07-2026
Что можно вытянуть из халупы из сгнившего бревна вросшей в землю по окна? Сжечь к собакам и построить новое красивое здание!
17:33:33 24-07-2026
Магомет Сосипатыч (14:14:34 24-07-2026) Что можно вытянуть из халупы из сгнившего бревна вросшей в ... Плюс один. Пора признать, что ЭТО уже не восстановить.
19:19:01 24-07-2026
Дед Щукарь (17:33:33 24-07-2026) Плюс один. Пора признать, что ЭТО уже не восстановить.... капитальные строения умирают стоя.
17:12:35 24-07-2026
Хулупу сожгут на днях. Кому она нужнА?