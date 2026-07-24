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Магазин или гостиницу предлагают открыть в деревянном доме-памятнике в центре Барнаула

Здание построили 110 лет назад

24 июля 2026, 09:15, ИА Амител

Дом на ул. Никитина, 118 / Фото: наследие.дом.рф
Дом на ул. Никитина, 118 / Фото: наследие.дом.рф

Купеческий особняк на ул. Никитина, 118, построенный в 1916 году, планируют реконструировать. Дом, признанный объектом культурного наследия, расселили еще несколько лет назад. Сейчас здание находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется.

Так как дом имеет охраняемый статус, сносить его запрещено. Однако мэрия намерена внести изменения в проект планировки квартала, чтобы скорректировать назначение объекта и земли под ним. 

Согласно публичной кадастровой карте, сейчас участок предназначен "под существующее домовладение". Но, как отмечено в проектной документации, в отношении объекта культурного наследия "принято решение об одновременной смене видов разрешенного использования здания объекта культурного наследия, и земельного участка под ним" (письмо комитета ЖКХ от 11 сентября 2025 года).

В результате строение предлагают перепрофилировать под культурно-досуговую деятельность, деловое управление, магазины, общественное питание, гостиничное обслуживание. Проект, отражающий эти изменения, сейчас проходит общественные обсуждения. Они продлятся до 7 августа.

Отметим, что особняк на ул. Никитина, 118, находится в "деревянном" квартале города. Его окружение — деревянные и кирпичные дома, построенные в XIX и XX веках. Один из "ярких" соседей — двухэтажка на ул. Никитина, 122 / пр. Красноармейском, 18. Это один из самых старых сохранившихся домов Барнаула, построенный в 1895 году (131 год назад). Несмотря на почтенный возраст, в списке аварийных и подлежащих сносу объект также не значится.

строительство реставрация исторические здания
       

Комментарии 7

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Гость

11:18:10 24-07-2026

Сначала угробили весь исторический центр, теперь героически спасаем полуразваленые постройки, которые стоят среды бетонных коробок

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Василий Алибабабевич

11:58:01 24-07-2026

Гость (11:18:10 24-07-2026) Сначала угробили весь исторический центр, теперь героически ... Проклятые коммуняки! Не могли сохранить столь "ценное" здание!

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Гость

12:10:36 24-07-2026

магазин не выгодно открывать будет, гостиница по комфорту будет не очень
ресторан самое то.

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Магомет Сосипатыч

14:14:34 24-07-2026

Что можно вытянуть из халупы из сгнившего бревна вросшей в землю по окна? Сжечь к собакам и построить новое красивое здание!

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Дед Щукарь

17:33:33 24-07-2026

Магомет Сосипатыч (14:14:34 24-07-2026) Что можно вытянуть из халупы из сгнившего бревна вросшей в ... Плюс один. Пора признать, что ЭТО уже не восстановить.

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Мусик

19:19:01 24-07-2026

Дед Щукарь (17:33:33 24-07-2026) Плюс один. Пора признать, что ЭТО уже не восстановить.... капитальные строения умирают стоя.

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Гость

17:12:35 24-07-2026

Хулупу сожгут на днях. Кому она нужнА?

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