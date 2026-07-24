Магазин или гостиницу предлагают открыть в деревянном доме-памятнике в центре Барнаула

Здание построили 110 лет назад

24 июля 2026, 09:15, ИА Амител

Дом на ул. Никитина, 118 / Фото: наследие.дом.рф

Купеческий особняк на ул. Никитина, 118, построенный в 1916 году, планируют реконструировать. Дом, признанный объектом культурного наследия, расселили еще несколько лет назад. Сейчас здание находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется.

Так как дом имеет охраняемый статус, сносить его запрещено. Однако мэрия намерена внести изменения в проект планировки квартала, чтобы скорректировать назначение объекта и земли под ним.

Согласно публичной кадастровой карте, сейчас участок предназначен "под существующее домовладение". Но, как отмечено в проектной документации, в отношении объекта культурного наследия "принято решение об одновременной смене видов разрешенного использования здания объекта культурного наследия, и земельного участка под ним" (письмо комитета ЖКХ от 11 сентября 2025 года).

В результате строение предлагают перепрофилировать под культурно-досуговую деятельность, деловое управление, магазины, общественное питание, гостиничное обслуживание. Проект, отражающий эти изменения, сейчас проходит общественные обсуждения. Они продлятся до 7 августа.

Отметим, что особняк на ул. Никитина, 118, находится в "деревянном" квартале города. Его окружение — деревянные и кирпичные дома, построенные в XIX и XX веках. Один из "ярких" соседей — двухэтажка на ул. Никитина, 122 / пр. Красноармейском, 18. Это один из самых старых сохранившихся домов Барнаула, построенный в 1895 году (131 год назад). Несмотря на почтенный возраст, в списке аварийных и подлежащих сносу объект также не значится.