Вопрос о проведении дополнительной мобилизации в повестке не стоит, а работа военкоматов и Минобороны ведется в штатном режиме

23 июля 2026, 21:50, ИА Амител

Военная сумка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Депутат Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России, назвав это дезинформацией, рассчитанной на дестабилизацию обстановки в нашей стране, пишет "Лента.ру".

«Зеленскому, я думаю, лучше бы заняться своими делами и тем, что происходит на Украине. Хотя я так подозреваю, что он не всем владеет, что происходит на Украине, а уж в России тем более», — отреагировал Колесник.

По словам депутата, Зеленский должен сосредоточиться на решении внутренних проблем своей страны. При этом Россия, по его мнению, способна самостоятельно разобраться со своими вопросами.

Колесник заверил, что в Государственной Думе и комитете подобные обсуждения не ведутся.

«Разговоров о мобилизации, даже кулуарных, я не слышал. Я думаю, это обыкновенный вброс, обыкновенная информационная война. Такими вбросами пытаются качнуть наше общество. Какой правитель, такие и слухи распространяет — идиотские», — заявил политик.

Колесник также сообщил, что депутатам вместо отпуска начали предлагать участие в военных сборах.

«Если эти сборы вдруг будут в августе, я вместо отпуска с удовольствием поеду. Вот такие разговоры есть», — заключил депутат.

Ранее amic.ru писал, в чем причина слухов о новой частичной мобилизации в России и следует ли ее ожидать.