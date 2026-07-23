В Госдуме отреагировали на заявления Зеленского о подготовке мобилизации в России
Вопрос о проведении дополнительной мобилизации в повестке не стоит, а работа военкоматов и Минобороны ведется в штатном режиме
23 июля 2026, 21:50, ИА Амител
Депутат Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России, назвав это дезинформацией, рассчитанной на дестабилизацию обстановки в нашей стране, пишет "Лента.ру".
«Зеленскому, я думаю, лучше бы заняться своими делами и тем, что происходит на Украине. Хотя я так подозреваю, что он не всем владеет, что происходит на Украине, а уж в России тем более», — отреагировал Колесник.
По словам депутата, Зеленский должен сосредоточиться на решении внутренних проблем своей страны. При этом Россия, по его мнению, способна самостоятельно разобраться со своими вопросами.
Колесник заверил, что в Государственной Думе и комитете подобные обсуждения не ведутся.
«Разговоров о мобилизации, даже кулуарных, я не слышал. Я думаю, это обыкновенный вброс, обыкновенная информационная война. Такими вбросами пытаются качнуть наше общество. Какой правитель, такие и слухи распространяет — идиотские», — заявил политик.
Колесник также сообщил, что депутатам вместо отпуска начали предлагать участие в военных сборах.
«Если эти сборы вдруг будут в августе, я вместо отпуска с удовольствием поеду. Вот такие разговоры есть», — заключил депутат.
Ранее amic.ru писал, в чем причина слухов о новой частичной мобилизации в России и следует ли ее ожидать.
09:21:51 24-07-2026
....Разговоров о мобилизации, даже кулуарных, я не слышал...значит кто то слухи распускает? Причем специально?
11:28:09 24-07-2026
А кому охота умирать?
12:29:24 24-07-2026
«Если эти сборы вдруг будут в августе, я вместо отпуска с удовольствием поеду. Вот такие разговоры есть», — заключил депутат.
Вот мы 146% не слышали таких разговоров. Особенно про удовольствие туда поехать. Может, депутат вспомнил свои разговоры с депутатами о своих поездках на отдых в загнивающие страны и перепутал ?