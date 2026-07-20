НОВОСТИОбщество

В Омской области опровергли информацию о "всеобщей мобилизации"

В Сети появилась информация якобы от военного комиссара

20 июля 2026, 10:15, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Редакция издания "Вечерний Омск" официально опровергла информацию о начале всеобщей мобилизации в регионе. Как пишет "Om1 Омск", в последние дни в социальных сетях и мессенджерах распространяется фейковая статья, якобы опубликованная газетой.

В ней утверждается, что военный комиссар Омской области Вячеслав Верхоланцев заявил о планах призвать осенью на военную службу свыше 210 тысяч жителей региона.

«Упомянутая цитата военкома полностью выдумана, а пресс-конференция с таким содержанием не проводилась», — сообщает издание.

Подобного контента никогда не было ни на официальном сайте газеты, ни в ее аккаунтах в социальных сетях.

Военная сумка / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В чем причина слухов о новой частичной мобилизации в России и следует ли ее ожидать?

Гражданские власти и военное командование отрицают возможность призыва резервистов, граждане готовятся к такому повороту событий
НОВОСТИОбщество

Мошенники омская область Сибирь Мобилизация
       

Комментарии 7

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Гость

11:03:43 20-07-2026

организаторов за фейк же накажут да? или?...

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Гость

11:08:30 20-07-2026

Ну что вы волнуетесь? Не надо волноваться.
2021: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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Гость

12:20:28 20-07-2026

Гость (11:08:30 20-07-2026) Ну что вы волнуетесь? Не надо волноваться.2021: Пресс-се... скушай жёлудь

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Гость

12:51:08 20-07-2026

Гость (12:20:28 20-07-2026) скушай жёлудь... По делу есть что возразить?

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Гость

12:53:29 20-07-2026

Гость (12:20:28 20-07-2026) скушай жёлудь...
Если тебе нравятся, то это не повод всем предлагать

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Гость

12:40:59 20-07-2026

А в какой еще области опровергли?

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Гость

13:25:23 20-07-2026

Нужно нести ответственность за опровержение. К примеру "Я опровергаю то то и то то, если я соврал, но повесьте весь мой род на фонарях а имущество раздайте по округе".

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