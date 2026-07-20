В Омской области опровергли информацию о "всеобщей мобилизации"
В Сети появилась информация якобы от военного комиссара
20 июля 2026, 10:15, ИА Амител
Редакция издания "Вечерний Омск" официально опровергла информацию о начале всеобщей мобилизации в регионе. Как пишет "Om1 Омск", в последние дни в социальных сетях и мессенджерах распространяется фейковая статья, якобы опубликованная газетой.
В ней утверждается, что военный комиссар Омской области Вячеслав Верхоланцев заявил о планах призвать осенью на военную службу свыше 210 тысяч жителей региона.
«Упомянутая цитата военкома полностью выдумана, а пресс-конференция с таким содержанием не проводилась», — сообщает издание.
Подобного контента никогда не было ни на официальном сайте газеты, ни в ее аккаунтах в социальных сетях.
11:03:43 20-07-2026
организаторов за фейк же накажут да? или?...
11:08:30 20-07-2026
Ну что вы волнуетесь? Не надо волноваться.
2021: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
12:20:28 20-07-2026
Гость (11:08:30 20-07-2026) Ну что вы волнуетесь? Не надо волноваться.2021: Пресс-се... скушай жёлудь
12:51:08 20-07-2026
Гость (12:20:28 20-07-2026) скушай жёлудь... По делу есть что возразить?
12:53:29 20-07-2026
Гость (12:20:28 20-07-2026) скушай жёлудь...
Если тебе нравятся, то это не повод всем предлагать
12:40:59 20-07-2026
А в какой еще области опровергли?
13:25:23 20-07-2026
Нужно нести ответственность за опровержение. К примеру "Я опровергаю то то и то то, если я соврал, но повесьте весь мой род на фонарях а имущество раздайте по округе".