В Сети появилась информация якобы от военного комиссара

20 июля 2026, 10:15, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Редакция издания "Вечерний Омск" официально опровергла информацию о начале всеобщей мобилизации в регионе. Как пишет "Om1 Омск", в последние дни в социальных сетях и мессенджерах распространяется фейковая статья, якобы опубликованная газетой.

В ней утверждается, что военный комиссар Омской области Вячеслав Верхоланцев заявил о планах призвать осенью на военную службу свыше 210 тысяч жителей региона.

«Упомянутая цитата военкома полностью выдумана, а пресс-конференция с таким содержанием не проводилась», — сообщает издание.

Подобного контента никогда не было ни на официальном сайте газеты, ни в ее аккаунтах в социальных сетях.