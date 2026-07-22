Не все депутаты проходили службу или имеют военно-учетную специальность, а такой опыт поможет лучше понимать армию и эффективнее работать над законами в этой сфере

22 июля 2026, 21:17, ИА Амител

Военные сборы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Инициатива о проведении военных сборов для депутатов, предложенная председателем Госдумы Вячеславом Володиным, поможет парламентариям лучше понимать проблемы военнослужащих и их семей, что важно для профессиональной деятельности, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в интервью "Газете.ru".

«В прошлом такая практика в Думе была. До пандемии регулярно проходили военные сборы с участием депутатов и сотрудников аппарата Госдумы. Коллеги сдавали нормативы физической нагрузки, слушали лекции Генштаба, приобретали или укрепляли навыки обращения с оружием и военной техникой», — сказал он.

Толмачев считает, что такие сборы являются полезной практикой для депутатов, так как они позволяют получить необходимые знания и опыт.

«Сейчас на повестке страны стоит победа в специальной военной операции. Нет ни одного города и поселка, чьи жители не присоединились бы к СВО. Поэтому проведение военных сборов в период так называемых парламентских каникул — а у нас, как известно, отпусков не бывает — действительно поможет приобрести личный опыт, который необходим в работе с военнослужащими и их семьями», — считает депутат.

Володин также обратился к Минобороны с просьбой рассмотреть возможность организации таких сборов.