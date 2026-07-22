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Депутат отреагировал на предложение Володина о военных сборах

Не все депутаты проходили службу или имеют военно-учетную специальность, а такой опыт поможет лучше понимать армию и эффективнее работать над законами в этой сфере

22 июля 2026, 21:17, ИА Амител

Военные сборы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Военные сборы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Инициатива о проведении военных сборов для депутатов, предложенная председателем Госдумы Вячеславом Володиным, поможет парламентариям лучше понимать проблемы военнослужащих и их семей, что важно для профессиональной деятельности, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в интервью "Газете.ru".

«В прошлом такая практика в Думе была. До пандемии регулярно проходили военные сборы с участием депутатов и сотрудников аппарата Госдумы. Коллеги сдавали нормативы физической нагрузки, слушали лекции Генштаба, приобретали или укрепляли навыки обращения с оружием и военной техникой», — сказал он.

Толмачев считает, что такие сборы являются полезной практикой для депутатов, так как они позволяют получить необходимые знания и опыт.

«Сейчас на повестке страны стоит победа в специальной военной операции. Нет ни одного города и поселка, чьи жители не присоединились бы к СВО. Поэтому проведение военных сборов в период так называемых парламентских каникул — а у нас, как известно, отпусков не бывает — действительно поможет приобрести личный опыт, который необходим в работе с военнослужащими и их семьями», — считает депутат.

Володин также обратился к Минобороны с просьбой рассмотреть возможность организации таких сборов.

«Надо Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки сформируем», — сказал он на пленарном заседании.

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НОВОСТИОбщество

Политика Госдума депутаты
       

Комментарии 9

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Илья

21:30:11 22-07-2026

Не служил в Армии-то и в депутатах делать нечего...

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Гость

21:44:57 22-07-2026

Популизм. Пока власти эти........ !Нам и врагов не надо

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dok_СФ

22:17:21 22-07-2026

о проведении военных сборов для депутатов - нереально, но ход мыслей интересен! Ещё предложить среднюю зарплату тог региона, от которого депутат или пожить на пенсию (даже, если средняя по региону).

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Гость

09:04:29 23-07-2026

dok_СФ (22:17:21 22-07-2026) о проведении военных сборов для депутатов - нереально, но х... И сколько денег ещё под это дело освоят?!

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Musik

22:19:42 22-07-2026

С сборов - сразу на борьбу за урожай. Особенно переживаю за Милонова.

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Вежливый Человек

22:57:05 22-07-2026

Впадут в неуставные отношения

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гость

23:16:51 22-07-2026

Их не на военные сборы....А на прожиточный минимум....

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Гость

09:22:08 23-07-2026

Их на передовую и в штурм....а потом на пенсию по инвалидности

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Гость

09:58:15 23-07-2026

Ну какие сборы для депутатов о чем вы? Ща бабла немерено вкинут на элитную экипировку (в которой они потом на рыбалку/охоту поедут) пионерлагерь в заповедной зоне организуют с банями и сервированными столами с обязательными боевыми сто грамм, а потом еще из оружия пострелять дадут и на бтр покатают, ну а в конце мероприятия вручат новые военбилеты с очередными званиями.

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