Депутат отреагировал на предложение Володина о военных сборах
Не все депутаты проходили службу или имеют военно-учетную специальность, а такой опыт поможет лучше понимать армию и эффективнее работать над законами в этой сфере
22 июля 2026, 21:17, ИА Амител
Инициатива о проведении военных сборов для депутатов, предложенная председателем Госдумы Вячеславом Володиным, поможет парламентариям лучше понимать проблемы военнослужащих и их семей, что важно для профессиональной деятельности, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в интервью "Газете.ru".
«В прошлом такая практика в Думе была. До пандемии регулярно проходили военные сборы с участием депутатов и сотрудников аппарата Госдумы. Коллеги сдавали нормативы физической нагрузки, слушали лекции Генштаба, приобретали или укрепляли навыки обращения с оружием и военной техникой», — сказал он.
Толмачев считает, что такие сборы являются полезной практикой для депутатов, так как они позволяют получить необходимые знания и опыт.
«Сейчас на повестке страны стоит победа в специальной военной операции. Нет ни одного города и поселка, чьи жители не присоединились бы к СВО. Поэтому проведение военных сборов в период так называемых парламентских каникул — а у нас, как известно, отпусков не бывает — действительно поможет приобрести личный опыт, который необходим в работе с военнослужащими и их семьями», — считает депутат.
Володин также обратился к Минобороны с просьбой рассмотреть возможность организации таких сборов.
«Надо Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки сформируем», — сказал он на пленарном заседании.
21:30:11 22-07-2026
Не служил в Армии-то и в депутатах делать нечего...
21:44:57 22-07-2026
Популизм. Пока власти эти........ !Нам и врагов не надо
22:17:21 22-07-2026
о проведении военных сборов для депутатов - нереально, но ход мыслей интересен! Ещё предложить среднюю зарплату тог региона, от которого депутат или пожить на пенсию (даже, если средняя по региону).
09:04:29 23-07-2026
dok_СФ (22:17:21 22-07-2026) о проведении военных сборов для депутатов - нереально, но х... И сколько денег ещё под это дело освоят?!
22:19:42 22-07-2026
С сборов - сразу на борьбу за урожай. Особенно переживаю за Милонова.
22:57:05 22-07-2026
Впадут в неуставные отношения
23:16:51 22-07-2026
Их не на военные сборы....А на прожиточный минимум....
09:22:08 23-07-2026
Их на передовую и в штурм....а потом на пенсию по инвалидности
09:58:15 23-07-2026
Ну какие сборы для депутатов о чем вы? Ща бабла немерено вкинут на элитную экипировку (в которой они потом на рыбалку/охоту поедут) пионерлагерь в заповедной зоне организуют с банями и сервированными столами с обязательными боевыми сто грамм, а потом еще из оружия пострелять дадут и на бтр покатают, ну а в конце мероприятия вручат новые военбилеты с очередными званиями.