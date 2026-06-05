В чем причина слухов о новой частичной мобилизации в России и следует ли ее ожидать?
Гражданские власти и военное командование отрицают возможность призыва резервистов, граждане готовятся к такому повороту событий
05 июня 2026, 06:15, ИА Амител
Публикации о возможной мобилизации в России лиц призывного возраста участились в последний месяц на ведущих федеральных и региональных ресурсах. И хотя официальные лица об этом не заявляли (и даже опровергали такую возможность), косвенные признаки, указывающие на вероятность такого шага, присутствуют в сетевом пространстве. Подробности — в материале amic.ru.
Правда ли, что в России идет подготовка к мобилизации резервистов?
Официальной информации об этом нет. Однако некоторые телеграм-каналы и ведущие федеральные СМИ не исключают, что после думских выборов последует частичный призыв лиц, находящихся в резерве.
При этом отмечается, что в настоящее время продолжает действовать указ президента РФ № 647 от 21 сентября 2022 года о проведении частичной мобилизации. Специального президентского указа о прекращении этой ограниченной призывной кампании к настоящему моменту не было.
В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще 30 марта, комментируя заявление финского лидера Стубба о возможной мобилизации в РФ, уверенно заявил, что "такой темы нет на повестке дня".
Что стало причиной новой волны предположений об очередной частичной мобилизации?
Официально представители высшего руководства страны неоднократно подчеркивали, что текущие задачи при проведении СВО решаются набором желающих служить по контракту, а также добровольцами. Об этом еще в марте 2026-го заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, ситуация с комплектованием ВС РФ остается стабильной и необходимость в дополнительных призывных мерах пока отсутствует.
Однако в ряде телеграм-каналов появилась информация, что в поисковых сервисах резко выросло количество запросов, как поступать в случае получения мобилизационного предписания. На основании этого авторы каналов сделали вывод, что некоторые мужчины либо получили такие предписания, либо их предупредили о возможности получения такого документа.
Почему сторонники версии о возможности новой волны мобилизации в РФ считают, что власти могут пойти на этот шаг после думских выборов?
Не секрет, что мобилизация — прямо скажем, мера непопулярная. Если объявлять ее до выборов, это, конечно, отразится на рейтингах партии власти. В условиях переживаемых страной экономических трудностей у ее руководства имеются серьезные опасения насчет будущего результата близкого ему объединения. Именно поэтому политически безопаснее пойти на этот шаг после выборов. Риск, впрочем, также существует, но на результатах голосования он отразится не так сильно.
Впрочем, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов еще в январе 2026 года выразил уверенность, что даже в случае отправки на Украину контингента т.н. "коалиции желающих" мобилизации в стране не намечается.
«Нет никаких предпосылок для мобилизации в текущем году. У нас все планы по набору на контракт в 2025 году выполнены, и эта работа продолжается. Российские войска успешно выполняют поставленные задачи, поэтому никакой необходимости для какой бы то ни было мобилизации, кроме мобилизации сознания отдельных наших граждан, не просматривается. И даже с "коалицией желающих" мы разберемся без мобилизации», — заявил Картаполов изданию "Абзац".
Что говорят эксперты о возможной мобилизации?
По мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, необходимости в мобилизации в настоящее время нет.
«Во-первых, есть достаточное количество добровольцев, которые идут воевать. Конечно, для части из них небезразличны льготы и выплаты, полагающиеся бойцам. А также льготы для семей участников СВО. Я уже не говорю о чувстве патриотизма, о готовности сражаться с бандеровцами за справедливость, за правду», — высказал он свое мнение amic.ru.
Кроме того, мобилизация означает отрыв граждан от рабочих мест в непростой экономической ситуации, добавил собеседник.
«Это означает, что люди уйдут на боевые позиции от станков, автомашин, компьютеров и так далее. Между тем наша экономика, научная сфера сегодня также в значительной степени работает на помощь армии и тем самым приближает победу. Это немаловажный фактор, который также следует принять во внимание», — подытожил военный эксперт.
07:38:51 05-06-2026
Если тема постоянно всплывает в повестке, то ожидать её сто́ит!
Но проблема мобилизации не в самой мобилизации, а в деньгах!
Те кто идут по контракту ("сами" ), им подъемные в районе миллиона, и ежемесячно в районе 200 тысяч... А если объявить мобилизацию!? То денег таких уже не будет!!! Все кого пойдут по новому призыву, будут сражаться "за идею"...!
Но тут другая проблема вырисовывается - идеи то нет!...
08:09:46 05-06-2026
интересен другой вопрос.
вот закончится СВО - вернутся домой.
многое здесь не так.
и зарплата не та.
и тогда что?
09:13:32 05-06-2026
ДМБ 85. (08:09:46 05-06-2026) интересен другой вопрос.вот закончится СВО - вернутся до... Биржа труда и пособие по безработице для того и придуманы, чтобы поддержать людей, временно не работающих. А чтобы не было противоправных деяний есть полиция и тюрьмы.
10:02:53 05-06-2026
Гость (09:13:32 05-06-2026) Биржа труда и пособие по безработице для того и придуманы, ч...
Всё верно. А ещё, буквально на днях, один народный избранник предложил участникам СВО выдавать бесплатно заброшенные земли, что они, как проявившие себя герои, восстанавливали их. При этом предложил даже временно освободить их от уплаты налогов. Ага, прямо так...
08:16:19 05-06-2026
Помню главнокомандующий прям за несколько дней до мобилизации говорил, что это всё сплетни и нет ни какой необходимости, а СВО ведётся и будет вестись только профессиональными военными. Потом он с юмором рассказывал, что даже и на знает нужно ли подписывать какие-то бумаги о завершении мобилизации. Но если , что он обязательно подпишет. За четыре года руки так и не дошли видимо
08:25:03 05-06-2026
Гость (08:16:19 05-06-2026) Помню главнокомандующий прям за несколько дней до мобилизаци... А про пенсионную реф сегодня даже вспоминать нельзя!
09:54:14 05-06-2026
Гость (08:25:03 05-06-2026) А про пенсионную реф сегодня даже вспоминать нельзя! ... вспоминать можно всё.
забывать нельзя.
10:25:17 05-06-2026
До выборов точно нет, после возможно. Я не военный стратег, но даже если будет, в чем ее смысл?! Набрать пол миллиона солдат, отправить их в штурм, чтобы их через месяц дроны выкосили?! В этом?
13:36:47 05-06-2026
Внимательный из Б (10:25:17 05-06-2026) До выборов точно нет, после возможно. Я не военный стратег, ...
Ну в Советско-Финскую именно такую тактику и выбрали
15:27:27 05-06-2026
Гость (13:36:47 05-06-2026) Ну в Советско-Финскую именно такую тактику и выбрали... Тогда были дроны?
16:14:03 05-06-2026
Гость (15:27:27 05-06-2026) Тогда были дроны? ... Тогда были кукушки - читай литературу
09:19:46 29-06-2026
Гость (16:14:03 05-06-2026) Тогда были кукушки - читай литературу... Да-да, кукушки, в 30 градусный мороз сидящие на соснах, бу-га-га, была жуткая некомпетенция и непрофессионализм среднего и высшего комсостава в начальный период того конфликта, что собственно и созвучно с сегодняшним.
22:19:46 07-06-2026
Совренные дроны появились более 20-ти лет назад.Российская армия впервые "столкнулась" с ними ещё в Сирии..