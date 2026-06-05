В чем причина слухов о новой частичной мобилизации в России и следует ли ее ожидать?

Гражданские власти и военное командование отрицают возможность призыва резервистов, граждане готовятся к такому повороту событий

05 июня 2026, 06:15, ИА Амител

Военная сумка / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Публикации о возможной мобилизации в России лиц призывного возраста участились в последний месяц на ведущих федеральных и региональных ресурсах. И хотя официальные лица об этом не заявляли (и даже опровергали такую возможность), косвенные признаки, указывающие на вероятность такого шага, присутствуют в сетевом пространстве. Подробности — в материале amic.ru.

Правда ли, что в России идет подготовка к мобилизации резервистов?

Официальной информации об этом нет. Однако некоторые телеграм-каналы и ведущие федеральные СМИ не исключают, что после думских выборов последует частичный призыв лиц, находящихся в резерве.

При этом отмечается, что в настоящее время продолжает действовать указ президента РФ № 647 от 21 сентября 2022 года о проведении частичной мобилизации. Специального президентского указа о прекращении этой ограниченной призывной кампании к настоящему моменту не было.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще 30 марта, комментируя заявление финского лидера Стубба о возможной мобилизации в РФ, уверенно заявил, что "такой темы нет на повестке дня".

Что стало причиной новой волны предположений об очередной частичной мобилизации?

Официально представители высшего руководства страны неоднократно подчеркивали, что текущие задачи при проведении СВО решаются набором желающих служить по контракту, а также добровольцами. Об этом еще в марте 2026-го заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, ситуация с комплектованием ВС РФ остается стабильной и необходимость в дополнительных призывных мерах пока отсутствует.

Однако в ряде телеграм-каналов появилась информация, что в поисковых сервисах резко выросло количество запросов, как поступать в случае получения мобилизационного предписания. На основании этого авторы каналов сделали вывод, что некоторые мужчины либо получили такие предписания, либо их предупредили о возможности получения такого документа.

Почему сторонники версии о возможности новой волны мобилизации в РФ считают, что власти могут пойти на этот шаг после думских выборов?

Не секрет, что мобилизация — прямо скажем, мера непопулярная. Если объявлять ее до выборов, это, конечно, отразится на рейтингах партии власти. В условиях переживаемых страной экономических трудностей у ее руководства имеются серьезные опасения насчет будущего результата близкого ему объединения. Именно поэтому политически безопаснее пойти на этот шаг после выборов. Риск, впрочем, также существует, но на результатах голосования он отразится не так сильно.

Впрочем, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов еще в январе 2026 года выразил уверенность, что даже в случае отправки на Украину контингента т.н. "коалиции желающих" мобилизации в стране не намечается.

«Нет никаких предпосылок для мобилизации в текущем году. У нас все планы по набору на контракт в 2025 году выполнены, и эта работа продолжается. Российские войска успешно выполняют поставленные задачи, поэтому никакой необходимости для какой бы то ни было мобилизации, кроме мобилизации сознания отдельных наших граждан, не просматривается. И даже с "коалицией желающих" мы разберемся без мобилизации», — заявил Картаполов изданию "Абзац".

Что говорят эксперты о возможной мобилизации?

По мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, необходимости в мобилизации в настоящее время нет.

«Во-первых, есть достаточное количество добровольцев, которые идут воевать. Конечно, для части из них небезразличны льготы и выплаты, полагающиеся бойцам. А также льготы для семей участников СВО. Я уже не говорю о чувстве патриотизма, о готовности сражаться с бандеровцами за справедливость, за правду», — высказал он свое мнение amic.ru.

Кроме того, мобилизация означает отрыв граждан от рабочих мест в непростой экономической ситуации, добавил собеседник.