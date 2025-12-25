В Госдуме предложили пятикратно увеличить штраф для работодателей за задержку зарплаты
Депутаты считают, что действующий размер компенсации слишком мал и работодателям выгодно нарушать сроки выплат
25 декабря 2025, 15:15, ИА Амител
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме предложили существенно ужесточить ответственность работодателей за задержку зарплаты и других выплат работникам. Согласно законопроекту, компенсация за каждый день просрочки должна быть увеличена в пять раз, сообщает РИА Новости.
В настоящее время работодатель обязан выплатить компенсацию в размере не менее 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от суммы долга. Коммунисты предлагают повысить эту планку до 1/30 ставки. Изменения коснутся задержек зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других причитающихся работнику сумм.
«Действующие штрафные санкции за задержку зарплаты настолько формальны, что недобросовестному работодателю выгоднее не платить людям вовремя, чем соблюдать закон», – заявил первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.
По его словам, в условиях роста цен даже краткосрочная задержка выплат наносит работникам ощутимый финансовый ущерб. Новая мера, по мнению депутатов, сделает нарушение трудовых прав экономически невыгодным и станет реальным инструментом защиты трудящихся.
16:58:39 25-12-2025
А что это поменяет? Вот если бы по банковским кредитным ставкам ориентировались тогда другое дело.
19:09:10 25-12-2025
Штраф в счет государства🤫
20:34:27 25-12-2025
Гость (19:09:10 25-12-2025) Штраф в счет государства🤫... А куда еще,зачем задавать глупые вопросы
07:00:43 26-12-2025
гость (20:34:27 25-12-2025) А куда еще,зачем задавать глупые вопросы... Приснился вопросительный знак ??? Или похуже??!