В Госдуме предложили пятикратно увеличить штраф для работодателей за задержку зарплаты

25 декабря 2025, 15:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме предложили существенно ужесточить ответственность работодателей за задержку зарплаты и других выплат работникам. Согласно законопроекту, компенсация за каждый день просрочки должна быть увеличена в пять раз, сообщает РИА Новости.

В настоящее время работодатель обязан выплатить компенсацию в размере не менее 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от суммы долга. Коммунисты предлагают повысить эту планку до 1/30 ставки. Изменения коснутся задержек зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других причитающихся работнику сумм.

«Действующие штрафные санкции за задержку зарплаты настолько формальны, что недобросовестному работодателю выгоднее не платить людям вовремя, чем соблюдать закон», – заявил первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

По его словам, в условиях роста цен даже краткосрочная задержка выплат наносит работникам ощутимый финансовый ущерб. Новая мера, по мнению депутатов, сделает нарушение трудовых прав экономически невыгодным и станет реальным инструментом защиты трудящихся.