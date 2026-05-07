В камчатском роддоме медики сломали череп новорожденному

По решению суда родильный дом выплатит 3,5 млн рублей семье травмированного младенца

07 мая 2026, 15:56, ИА Амител

Новорожденный / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Суд на Камчатке удовлетворил иск семьи новорожденного, получившего тяжелую травму черепа во время родов в Камчатском краевом родильном доме, — родителям и бабушкам ребенка присудили компенсацию морального вреда в размере 3,5 млн рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс‑служба судов края.

Инцидент произошел в апреле 2023 года. Женщина поступила в родильный дом, и на следующий день у нее начались роды. Из‑за физиологических особенностей пациентки естественные роды оказались невозможны, поэтому врачи приняли решение провести кесарево сечение.

Через несколько дней состояние новорожденного резко ухудшилось — малыша госпитализировали в отделение патологии новорожденных. Обследование выявило вдавленный перелом левой теменно‑височной области и судорожный синдром.

Экспертиза страховой компании показала, что кесарево сечение было проведено по показаниям, но с опозданием. При этом имелись нарушения в оформлении медицинской документации — факт травмирования ребенка в бумагах не зафиксировали.

Дополнительная экспертиза, назначенная судом, подтвердила, что ошибки сотрудников роддома напрямую повлияли на состояние ребенка и привели к развитию тяжелых нарушений.

В итоге суд встал на сторону семьи. Теперь камчатский краевой родильный дом обязан выплатить по 1,5 млн рублей матери и отцу ребенка, а также по 200 тысяч рублей каждой из двух бабушек. Ранее судмедэксперты назвали причину смерти младенца в роддоме Новосибирска.