Судмедэксперты назвали причину смерти младенца в роддоме Новосибирска

Виктория Токмакова родила близнецов в новосибирской клинике, однако один из мальчиков скончался спустя несколько дней

16 апреля 2026, 15:21, ИА Амител

Виктория Токмакова / Фото: предоставлены "КП-Новосибирск"

Мать из Читы обвинила новосибирский роддом в смерти младенца. Судмедэксперты установили причину гибели ребенка, пишет "КП-Новосибирск".

Виктория Токмакова забеременела в 2025 году — УЗИ показало, что она ждет двойню. Супруги выбрали имена сыновьям: Мирон и Павел. После второго скрининга врачи заподозрили у Паши врожденный порок сердца: дефект межпредсердной перегородки и аномальный дренаж легочных вен. Читинские медики сообщили, что ребенку потребуется операция.

Семья нашла в Новосибирске клинику, готовую прооперировать младенца после родов, и оформила квоту. Роды прошли в одном из новосибирских роддомов: по плану малыша сразу должны были перевезти в другой медцентр.

В ночь на 27 ноября Виктория родила — показатель по шкале Апгар составил 7,7 балла у обоих детей. У Паши подтвердили порок сердца и забрали в реанимацию, но затем врачи роддома отменили операцию.

«Неонатолог родового отделения сказала, что операция не нужна, потому что аномальный дренаж аорты не подтвердился. Паша сутки провел в реанимации, его перевели в отделение патологии новорожденных. Я волновалась, звонила в медцентр, где должна была пройти операция. В роддоме мне объясняли, что диагноз изменился, а значит, нужно подавать на новую квоту, на это требуется время. Хотя на самом деле новой квоты не требовалось. На третьи сутки у Паши закрылся артериальный проток, врач сказал, что это хорошая новость. Но для малыша это значило, что операция должна быть проведена экстренно», — рассказала Виктория.

После закрытия артериального протока состояние Паши ухудшилось — он не мог дышать самостоятельно, ему надели кислородную маску. Позже у ребенка диагностировали больничную пневмонию и начали давать три вида антибиотиков. На восьмой день после родов Викторию с Мироном выписали, а Паша оставался в реанимации. 17 декабря врач сообщил матери о смерти ребенка.

«На вскрытии патологоанатом назвала причину смерти моего сына: легочная гипертензия, вызванная врожденным пороком сердца — гипоплазией дуги аорты, дефектом межпредсердной и межжелудочковой перегородок. Диагноз "пневмония" не подтвердился, Паша ею не болел. У моего малыша в три раза выросло давление, у него случилось кровоизлияние в мозг, он был весь в синяках от капельниц и датчиков. Получается, нужно было сразу делать операцию, и мой сын был бы жив», — уверена Виктория Токмакова.

После трагедии Виктория обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину, в Генпрокуратуру и Минздрав РФ. Следователи назначили проверку, а мать инициировала судмедэкспертизу и запросила документы вскрытия.

Региональный Минздрав и Росздравнадзор нарушений не выявили. Через три месяца пришли результаты судмедэкспертизы: к причинам смерти добавили неонатальный сепсис (заражение крови).

«Изначально у сына подозревали трахеит очаговый, серозный гепатит, серозную пневмонию и продуктивный энцефалит, но ничего из этого не подтвердилось. Только из документов я узнала, что моему ребенку переливали кровь. По закону врачи должны были получить у меня разрешение. Но тогда мне никто даже не позвонил. Ему также ставили пупочный катетер без разрешения родителей», — рассказала мать малышей.

Она также указала на расхождения в документации: множественные диагнозы пневмонии, противоречивые данные о состоянии артериального протока, фиктивные замеры давления и урофлоуметрии, ежедневные рентгеновские снимки, повредившие тимус ребенка.

«Если врачи видели, что мой ребенок умирает, — почему экстренно не направили в клинику, где спасают детей с врожденным пороком сердца? В документах нам написали, что роды были рекомендованы вблизи нужного медцентра, но до единственной такой клиники 24–27 километров! Мы готовы были на все, нашли бы любые деньги, оплатили бы вертолет санавиации — лишь бы спасти ребенка! Они смотрели, пока мой ребенок умирал, и я хочу, чтобы они понесли справедливое наказание», — заявила Виктория Токмакова.

Виктория направила материалы следователю СУ СКР по Забайкальскому краю и привлекла адвоката для подачи гражданского иска.

