"Муж до сих пор плачет". Мать обратилась в СК после смерти младенца в роддоме Новосибирска

Семья уверена, что трагедии можно было избежать

19 апреля 2026, 11:28, ИА Амител

Анастасия с малышом / Фото: предоставлено Анастасией "КП-Новосибирск"

Анастасия из Забайкальска в 30 лет забеременела в третий раз — ребенок был долгожданным для семьи. Но произошло горе — новорожденный умер. Как это произошло, мать рассказала изданию "КП-Новосибирск".

На четвертом месяце врачи заподозрили у плода врожденный порок сердца, потребовалась операция, и будущую маму направили в один из новосибирских роддомов. В мае 2025 года она приехала на сохранение, а на девятом месяце УЗИ показало фетоплацентарную недостаточность.

20 мая Анастасия родила сына Марка естественным путем. Поначалу малыш задышал сам, но вскоре из‑за порока сердца начал синеть. По словам женщины, возникли серьезные проблемы с оказанием помощи:

«Я родила малыша Марка 20 мая, роды были естественные, все прошло хорошо. Малыш сначала сам задышал, но из‑за порока сердца стал синеть. С таким диагнозом требовалась обязательная операция в первые три недели. Но в реанимацию под наблюдение сына сразу не поместили, реаниматолог сказал: "Зачем вы нас позвали? Он же розовый, ему не надо в реанимацию". В итоге Марка перевели в реанимацию только через несколько часов, когда мой сын уже посинел», — вспоминает Анастасия.

Ситуация продолжала ухудшаться. Перед транспортировкой в другую клинику для операции состояние Марка резко ухудшилось — его вернули в реанимацию с диагнозом "кардиогенный шок".

Позже Анастасия обнаружила, что в палате реанимации было очень холодно, а температура тела сына составляла всего 35,7 °C. На ее возмущение по поводу кондиционера врач отреагировала неадекватно, накричав на медсестру за выключенный звук аппаратуры.

После выписки Анастасии из больницы ее не пускали к ребенку из‑за карантина. После обращения в областной Минздрав посещения разрешили раз в день — при условии предоставления теста на ковид и флюорографии. Женщина пыталась добиться генетических анализов и назначения иммуноглобулина, но получала отказы:

«Я спросила врачей, делали ли они генетические анализы, мне сказали, что "ребенок генетический, по нему и так видно"», — рассказала мама умершего младенца.

2 июня женщине сообщили, что у Марка неделю назад был инсульт. А 7 июня ей позвонили с трагической новостью, что малыш скончался.

По результатам вскрытия официальная причина смерти — неустановленная инфекция. Однако опасения матери подтвердились: у мальчика диагностировали синдром Ди Джорджи (первичный иммунодефицит из‑за отсутствия вилочковой железы), который пропустили на двух УЗИ. Также выявили двухсторонний гидроторакс и очаги некроза во многих органах.

«Муж до сих пор плачет в одиночестве. Мой семилетний сын очень ждал братика, думал, что Марк у бабушки. Когда мы приехали на кладбище, на могилку малыша, я ему все рассказала. Он просто упал на землю и рыдал. Мы будем добиваться справедливости», — сообщила Анастасия.

Анастасия обратилась в Следственный комитет. Она убеждена, что ошибки медперсонала стали причиной трагедии.