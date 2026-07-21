В Камне-на-Оби ввели карантин из-за выявленного случая бешенства

Эпизоотический очаг расположен на территории личного подсобного хозяйства

21 июля 2026, 08:33, ИА Амител

Бешенство / Карантин / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае выявили новый очаг бешенства. Опасное заболевание зарегистрировали на территории личного подсобного хозяйства в Камне-на-Оби, где после лабораторного подтверждения случая ввели карантин.

Согласно указу губернатора Алтайского края, эпизоотический очаг расположен на территории личного подсобного хозяйства на улице Омской. Лабораторно заболевание подтвердили 16 июля, а уже 17 июля на этой территории был установлен карантин.

Неблагополучной по бешенству признана зона в радиусе 520 метров от очага. Здесь будут действовать предусмотренные законодательством ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции.

Согласно документу, карантин отменят не ранее чем через 60 дней после убоя последнего животного с подозрением на бешенство либо после уничтожения последнего трупа восприимчивого к заболеванию животного.