МВД призывает быть бдительными: не переводите деньги за топливные талоны незнакомым лицам и проверяйте достоверность предложений

10 июня 2026, 18:32, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Злоумышленники, воспользовавшись обсуждением проблем с топливом в Крыму, начали распространять через мессенджеры предложения о продаже топливных талонов по сниженным ценам, рассказали в МВД РФ. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве отмечают, что мошенники активно используют ажиотаж и ощущение дефицита, чтобы побудить людей к быстрым действиям и переводу денег. Они предлагают пользователю оперативно принять решение и успеть приобрести талоны, пока предложение не закончилось.

«Мошенники внимательно следят за новостями и оперативно подстраивают свои схемы под актуальные темы, которые вызывают интерес у людей и привлекают большое количество трафика», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Севастополе стартовала свободная продажа почти всех видов топлива.