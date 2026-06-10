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В Крыму выявлены новые схемы мошенничества с топливными талонами

МВД призывает быть бдительными: не переводите деньги за топливные талоны незнакомым лицам и проверяйте достоверность предложений

10 июня 2026, 18:32, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Злоумышленники, воспользовавшись обсуждением проблем с топливом в Крыму, начали распространять через мессенджеры предложения о продаже топливных талонов по сниженным ценам, рассказали в МВД РФ. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве отмечают, что мошенники активно используют ажиотаж и ощущение дефицита, чтобы побудить людей к быстрым действиям и переводу денег. Они предлагают пользователю оперативно принять решение и успеть приобрести талоны, пока предложение не закончилось.

«Мошенники внимательно следят за новостями и оперативно подстраивают свои схемы под актуальные темы, которые вызывают интерес у людей и привлекают большое количество трафика», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Севастополе стартовала свободная продажа почти всех видов топлива. 

Топливо / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Комментарии 3

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Гость

18:47:35 10-06-2026

Чтобы не выдумать, на все мошенники найдутся!

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Гость

20:04:34 10-06-2026

Гость (18:47:35 10-06-2026) Чтобы не выдумать, на все мошенники найдутся!... Для мошенников и придумывают

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Александр

20:10:15 10-06-2026

На дурака не нужен нож...

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