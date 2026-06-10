В Крыму выявлены новые схемы мошенничества с топливными талонами
МВД призывает быть бдительными: не переводите деньги за топливные талоны незнакомым лицам и проверяйте достоверность предложений
10 июня 2026, 18:32, ИА Амител
Злоумышленники, воспользовавшись обсуждением проблем с топливом в Крыму, начали распространять через мессенджеры предложения о продаже топливных талонов по сниженным ценам, рассказали в МВД РФ. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве отмечают, что мошенники активно используют ажиотаж и ощущение дефицита, чтобы побудить людей к быстрым действиям и переводу денег. Они предлагают пользователю оперативно принять решение и успеть приобрести талоны, пока предложение не закончилось.
«Мошенники внимательно следят за новостями и оперативно подстраивают свои схемы под актуальные темы, которые вызывают интерес у людей и привлекают большое количество трафика», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Севастополе стартовала свободная продажа почти всех видов топлива.
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