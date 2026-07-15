Такое решение будет приниматься с учетом малозначительности правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости

15 июля 2026, 17:36, ИА Амител

Очередь на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Госавтоинспекция будет отменять штрафы за нарушения правил остановки и стоянки в отношении водителей, вынужденно стоящих в очередях на автозаправочных станциях. Об этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в своем Max-канале.

«В случае обращений граждан, в отношении которых вынесены постановления о назначении административного наказания за аналогичные правонарушения в области дорожного движения, по каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости», — подчеркнула Волк.

Прецедентом стало вынесение штрафов водителям в Саратовской области. Правонарушения были выявлены комплексами автоматической фиксации, принадлежащими региональным органам власти.

Ранее аналитики назвали регионы, где заметно сократились очереди на АЗС. Как выяснилось, наиболее сложная обстановка сохраняется в 13 субъектах страны.