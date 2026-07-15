В России будут отменять штрафы водителям, которые вынужденно стояли в очереди на АЗС
Такое решение будет приниматься с учетом малозначительности правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости
15 июля 2026, 17:36, ИА Амител
Госавтоинспекция будет отменять штрафы за нарушения правил остановки и стоянки в отношении водителей, вынужденно стоящих в очередях на автозаправочных станциях. Об этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в своем Max-канале.
«В случае обращений граждан, в отношении которых вынесены постановления о назначении административного наказания за аналогичные правонарушения в области дорожного движения, по каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости», — подчеркнула Волк.
Прецедентом стало вынесение штрафов водителям в Саратовской области. Правонарушения были выявлены комплексами автоматической фиксации, принадлежащими региональным органам власти.
Ранее аналитики назвали регионы, где заметно сократились очереди на АЗС. Как выяснилось, наиболее сложная обстановка сохраняется в 13 субъектах страны.
17:45:23 15-07-2026
Я как раз стоял в очереди за поворотом и думал - если я сейчас на красный поеду когда очередь двинется!?... Камера меня зачикает что я на красный!? или на пешеходном переходе остановлюсь...!?
А если не поеду, то какой-нибудь жлоб залезет в очередь, да даже не один!? Пока я тут политес развожу с ПДД...
08:57:06 16-07-2026
Гость (17:45:23 15-07-2026) Я как раз стоял в очереди за поворотом и думал - если я сейч... А зачем на пешеходном переходе останавливаться? Слабо встать до него?
18:19:26 15-07-2026
Скоро, возможно, не с кого брать из будет в принципе 🤦♂️
18:26:12 15-07-2026
Будут... а россияне будут платить налоги - договорились.
18:39:48 15-07-2026
Включи аварийку, повесь на номера бумажку - Жду бензин! - Нет бензина!
08:58:10 16-07-2026
Вежливый Человек (18:39:48 15-07-2026) Включи аварийку, повесь на номера бумажку - Жду бензин! - Не... За аварийку без знака аварийной остановки штраф положен. Так что будь добр, выстави знак на расстоянии 15 м от машины.
19:42:24 15-07-2026
а что делать если я оплатила уже 4 таких...? вернут деньги?
20:36:32 15-07-2026
Гость (19:42:24 15-07-2026) а что делать если я оплатила уже 4 таких...? вернут деньги?... Догонят и вернут раз пять-шесть.
23:01:28 15-07-2026
Прав лишать за такое сразу на 10 лет.
10:27:55 16-07-2026
Гость (23:01:28 15-07-2026) Прав лишать за такое сразу на 10 лет.... Лучше сразу расстреливать... таких инициативных в первую очередь.