НОВОСТИТранспорт

В России будут отменять штрафы водителям, которые вынужденно стояли в очереди на АЗС

Такое решение будет приниматься с учетом малозначительности правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости

15 июля 2026, 17:36, ИА Амител

Очередь на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Очередь на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Госавтоинспекция будет отменять штрафы за нарушения правил остановки и стоянки в отношении водителей, вынужденно стоящих в очередях на автозаправочных станциях. Об этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в своем Max-канале.

«В случае обращений граждан, в отношении которых вынесены постановления о назначении административного наказания за аналогичные правонарушения в области дорожного движения, по каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости», — подчеркнула Волк.

Прецедентом стало вынесение штрафов водителям в Саратовской области. Правонарушения были выявлены комплексами автоматической фиксации, принадлежащими региональным органам власти.

Ранее аналитики назвали регионы, где заметно сократились очереди на АЗС. Как выяснилось, наиболее сложная обстановка сохраняется в 13 субъектах страны.

Очередь на заправке / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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НОВОСТИТранспорт
МВД штрафы Пдд
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Комментарии 10

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Гость

17:45:23 15-07-2026

Я как раз стоял в очереди за поворотом и думал - если я сейчас на красный поеду когда очередь двинется!?... Камера меня зачикает что я на красный!? или на пешеходном переходе остановлюсь...!?
А если не поеду, то какой-нибудь жлоб залезет в очередь, да даже не один!? Пока я тут политес развожу с ПДД...

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Гость

08:57:06 16-07-2026

Гость (17:45:23 15-07-2026) Я как раз стоял в очереди за поворотом и думал - если я сейч... А зачем на пешеходном переходе останавливаться? Слабо встать до него?

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Гость

18:19:26 15-07-2026

Скоро, возможно, не с кого брать из будет в принципе 🤦‍♂️

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Вежливый Человек

18:26:12 15-07-2026

Будут... а россияне будут платить налоги - договорились.

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Вежливый Человек

18:39:48 15-07-2026

Включи аварийку, повесь на номера бумажку - Жду бензин! - Нет бензина!

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Гость

08:58:10 16-07-2026

Вежливый Человек (18:39:48 15-07-2026) Включи аварийку, повесь на номера бумажку - Жду бензин! - Не... За аварийку без знака аварийной остановки штраф положен. Так что будь добр, выстави знак на расстоянии 15 м от машины.

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Гость

19:42:24 15-07-2026

а что делать если я оплатила уже 4 таких...? вернут деньги?

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Мусик

20:36:32 15-07-2026

Гость (19:42:24 15-07-2026) а что делать если я оплатила уже 4 таких...? вернут деньги?... Догонят и вернут раз пять-шесть.

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Гость

23:01:28 15-07-2026

Прав лишать за такое сразу на 10 лет.

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нЕкто

10:27:55 16-07-2026

Гость (23:01:28 15-07-2026) Прав лишать за такое сразу на 10 лет.... Лучше сразу расстреливать... таких инициативных в первую очередь.

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