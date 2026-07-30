В Новосибирске из‑за спора о парковке на женщину наехал автомобиль

У пострадавшей есть видеозапись инцидента, однако спустя два с половиной месяца причастных к происшествию так и не нашли

30 июля 2026, 17:13, ИА Амител

Жительница Новосибирска сняла на видео нападавшего / Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"

Жительница Новосибирска Ольга Гаврилова столкнулась с агрессией на парковке. По ее словам, незнакомец намеренно наехал на нее бампером автомобиля. Инцидент произошел еще 13 мая, но спустя два с половиной месяца виновные так и не установлены. Подробности пишет "КП-Новосибирск".

Утром того дня Ольга приехала на работу и припарковалась на привычном месте. Вскоре к ней подошел мужчина и начал грубо высказываться. Он был недоволен тем, что женщина заняла это место, сыпал оскорблениями и пригрозил, что в следующий раз она "сильно пожалеет" о своем выборе парковки. Ольга возразила, что стоит на общественной территории и не нарушает ПДД.

Ситуация обострилась, когда сибирячка попыталась снять на телефон лицо агрессивного мужчины и номер машины. По словам Ольги, она отошла в относительно безопасное место — на перекресток возле гимназии № 13 и пешеходного перехода. В этот момент стоявший неподалеку автомобиль начал движение, а мужчина выкрикнул: «Дави ее!»

Машина стала надвигаться на Ольгу, прижав ее бампером. После этого агрессор продолжил оскорблять женщину, а затем уехал.

После происшествия Ольга обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей, гематому и ссадины. Женщина подала заявление в полицию, однако, как она утверждает, за два месяца следствие не продвинулось.

На 29 июля у нее по‑прежнему нет сведений о ходе расследования. Ей сообщили, что причастное к инциденту лицо не установлено.

При этом, по данным Ольги, автомобиль, который на нее наехал, принадлежит девушке — с ней, насколько известно потерпевшей, правоохранители не беседовали.

Ольга не согласна с квалификацией дела по статье 6.1.1 КоАП РФ ("Побои") и считает, что речь идет об умышленном наезде и причинении вреда здоровью. Сейчас она направила жалобу в прокуратуру с просьбой провести проверку и изучить эту версию.

По словам пострадавшей, свидетелей инцидента практически не было. Рядом находилась гимназия, мимо проходили школьники, но запомнить их она не смогла. Единственным доказательством остается видеозапись, сделанная самой Ольгой. Редакция "КП‑Новосибирск" направила запрос в ГУ МВД по региону с просьбой прокомментировать ситуацию.