После ДТП под Новосибирском пассажиров автобуса отправили дальше попутными рейсами

После аварии пассажиров не стали надолго задерживать на месте происшествия

06 июля 2026, 14:08, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Появились новые подробности ночной аварии с рейсовым автобусом в Ордынском районе Новосибирской области. Одна из пассажирок рассказала, что происходило в салоне после столкновения с легковым автомобилем, а также о том, как пассажиров доставили до Новосибирска после ДТП.

Авария произошла ночью 5 июля на 98-м километре автодороги К-17Р. По предварительным данным ГУ МВД по Новосибирской области, около 02:30 водитель автомобиля Audi 1990 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Mercedes-Benz, следовавшим по маршруту Михайловск — Новосибирск.

В момент аварии в автобусе находились 20 пассажиров. Никто из них, по данным полиции, не пострадал. Травмы получил водитель легкового автомобиля — его госпитализировали.

Одна из пассажирок автобуса в беседе с "КП-Новосибирск" рассказала, что в момент столкновения большинство людей спали.

«Мы с детьми и свекровью ехали из Славгорода в Новосибирск. Все, кто спал, конечно, были в шоке, но я не смогла в ту ночь уснуть. Было темно, но притормаживание автобуса насторожило сразу. Потом удар — и темнота, суета в салоне. Все стали выходить, убедились, что все в порядке и никому из пассажиров не требуется помощь», — поделилась женщина.

После аварии пассажиров не стали надолго задерживать на месте происшествия. По словам собеседницы издания, до Новосибирска их отправили попутными автобусами.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. По предварительной версии, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу, однако окончательные выводы будут сделаны после завершения проверки.