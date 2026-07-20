Перенос старта ЕГЭ на 1 июня назвали в Рособрнадзоре "полностью оправданным"

Такое решение в Рособрнадзоре назвали оправданным

20 июля 2026, 14:55, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Решение о переносе старта кампании Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на срок не ранее 1 июня доказало свою эффективность в этом году и теперь будет действовать бессрочно. Об этом ТАСС заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Дату сдачи экзаменов сдвинули по распоряжению президента России.

«Оно оправдало себя в любом случае, потому что возмущения мы не встретили... Абсолютно спокойно и правильно вся система образования встретила это. Учителям действительно легче: раньше вокруг 25 мая всегда были последние звонки», — сказал Музаев.

В этом году выпускники российских школ сдавали первые экзамены с 1 июня. Как отметил глава ведомства, в прошлые годы ЕГЭ могли проводить 23 мая, когда последние звонки еще не прошли.

Сейчас у молодых людей есть возможность без спешки провести последний звонок и подготовиться к экзаменам.