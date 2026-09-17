В Барнауле прошел чемпионат Алтайского края по гребле на лодках

На старт вышли более 400 спортсменов

17 сентября 2026, 10:43, ИА Амител

Чемпионат по гребле на лодках Алтайского края / Фото: Минспорт Алтайского края

В Барнауле на Гребном канале завершился чемпионат Алтайского края по гребле на лодках "Дракон", который проходил 12 и 13 сентября. За медали в двухдневной регате боролись более 400 человек, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

"Участниками соревнований стали 36 экипажей из Алтайского края, Омской и Новосибирской областей. Команды определили сильнейших на дистанциях 200, 500 и 2000 метров в мужском, женском и смешанном зачетах", — говорится в публикации.

Итоги заездов распределились следующим образом:

200 метров — среди мужчин победила команда "Маша и медведи", у женщин первенствовали "Цунами", а в смешанном классе — "Жемчужина".

500 метров — золото вновь досталось "Маше и медведям" (мужчины) и "Сиренам" (женщины), в смешанных составах лучшей осталась "Жемчужина";

2000 метров — на самой длинной дистанции в смешанном зачете тройка лидеров выглядела так: первое место — "Жемчужина", второе — "Штурман", третье — "Омский дракон".

Организаторы отметили высокий уровень конкуренции. В этом сезоне на старт вышли восемь женских и одиннадцать мужских команд. Большинство гребцов — любители, которые совмещают хобби с работой или учебой.