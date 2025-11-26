В России почти вдвое вырос спрос на товары по вселенной "Очень странных дел"

Всплеск интереса аналитики напрямую связывают с премьерой финального сезона

26 ноября 2025, 14:30, ИА Амител

Кадр из сериала "Очень странные дела" / film.ru

Накануне выхода последних серий "Очень странных дел" фанаты в России буквально расхватывают тематическую атрибутику. По данным CDEK Shopping, онлайн-спрос на товары по вселенной сериала в ноябре подскочил почти вдвое – рост составил 95% по сравнению с октябрем, пишет Telegram-канал "Кровавая барыня".

Всплеск интереса аналитики напрямую связывают с премьерой: первые четыре серии финального сезона выходят в среду, 26 ноября, еще три покажут 25 декабря, а заключительный эпизод создатели припасли на Новый год.

Наиболее заметная динамика – в сегменте "настолок" и коллекционных фигурок. Продажи игры Stranger Things: Attack Of The Mind Flayer выросли на 73%, фигурок Funko POP! – на 65%. А набор LEGO BrickHeadz с Демогоргоном и Одиннадцатой и вовсе показал рекордный скачок – плюс 114%.

Повышенный спрос затронул и модные коллаборации. Кроссовки Vans Hellfire Club прибавили 88%, модели Nike Air Tailwind – 61%, Nike Blazer Mid – 63%. Тематическая одежда тоже пошла в рост: запросы на футболки Hellfire Club и Hawkins High выросли на 129%, а на джинсы с фанатскими патчами – на 84%.

Среди украшений особой популярностью пользуются шармы Pandora – Moveable Demogorgon (+52%) и светящийся Glow-in-the-dark Heart (+77%).