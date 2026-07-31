В России появится новый ГОСТ на продукцию для детского питания

Консистенция паштета должна быть нежной и мажущей

31 июля 2026, 14:17, ИА Амител

Подросток в супермаркете / Супермаркет / Магазин / Дети / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С 1 сентября 2026 года в России вступит в силу новый государственный стандарт на мясные паштеты для детей старше трех лет. Документ предусматривает обновленные требования к составу и качеству продукции, выяснило РИА Новости, изучив базу Росстандарта.

Новый ГОСТ распространяется на вареные и пастеризованные мясные паштеты для детей старше трех лет. В документе установлены требования к физико-химическим и органолептическим характеристикам продукции.

Так, консистенция паштета должна быть нежной и мажущей, масса — однородной и равномерно перемешанной. Цвет продукта допускается от светло-серого до светло-коричневого с оранжевым оттенком.

«Согласно новому стандарту, вкус паштета должен быть слабосоленым, без посторонних привкусов и запахов. При этом допускается слабовыраженный аромат петрушки, сельдерея, душистого перца, лука, а также мускатного ореха и кориандра. В предыдущей редакции ГОСТа использование двух последних специй не рекомендовалось», — отметили в издании.

Кроме того, документ устанавливает требования к пищевой ценности продукции. В 100 граммах паштета должно содержаться не менее 12 граммов белка и не более 14 граммов жира. Также нормируется содержание кальция — от 270 до 450 миллиграммов, а йода — от 0,03 до 0,05 миллиграмма.

В ГОСТе также отмечается, что органолептические показатели, массу нетто, состояние упаковки и правильность маркировки необходимо проверять в каждой партии продукции. Аналогичный контроль предусмотрен для содержания соли, общего фосфора, температуры продукта и микробиологических показателей.