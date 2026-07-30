Анонимность в Сети фактически способствует вербовке подростков и распространению противоправного контента, а верификация позволит оперативно выявлять нарушителей

30 июля 2026, 14:20, ИА Амител

Анонимный доступ в интернет / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Депутат Андрей Свинцов в беседе с газетой "Взгляд" выразил тревогу относительно анонимности в интернете, считая, что она способствует вербовке несовершеннолетних. По его мнению, каждый пользователь должен осознавать, что за экраном находится живой человек, а не виртуальный робот или поддельный аккаунт.

Для решения этой проблемы Свинцов предложил создать интернет с обязательной верификацией пользователей.

«Речь идет о том, что каждый человек, заходя в интернет, точно знает, что по ту сторону экрана тоже человек, а не бот или фейк. Если же собеседник предлагает пойти на преступление — его незамедлительно выявят. В то же время анонимность в некотором смысле способствует вербовке несовершеннолетних», — сказал Свинцов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что администрация Telegram не выполняет требования о блокировке чат-ботов, связанных с украинскими спецслужбами. Он предположил, что это может быть связано с задержанием основателя мессенджера Павла Дурова во Франции и его переговорами с европейскими властями.

«Дурову все равно придется работать в России легально, тем более что наше законодательство предъявляет несложные и логичные требования, которые, например, Roblox выполнил за несколько месяцев», — подчеркнул парламентарий.

Ранее ФСБ России объявила, что Павел Дуров, которого обвиняют в поддержке террористической деятельности, объявлен в международный розыск. Ведомство также заявило, что администрация Telegram не заблокировала аккаунты, чаты и боты, используемые украинскими спецслужбами для подготовки диверсий, терактов, массовых убийств и кибератак в России.