В России предлагают ограничить анонимный доступ к интернету
Анонимность в Сети фактически способствует вербовке подростков и распространению противоправного контента, а верификация позволит оперативно выявлять нарушителей
30 июля 2026, 14:20, ИА Амител
Депутат Андрей Свинцов в беседе с газетой "Взгляд" выразил тревогу относительно анонимности в интернете, считая, что она способствует вербовке несовершеннолетних. По его мнению, каждый пользователь должен осознавать, что за экраном находится живой человек, а не виртуальный робот или поддельный аккаунт.
Для решения этой проблемы Свинцов предложил создать интернет с обязательной верификацией пользователей.
«Речь идет о том, что каждый человек, заходя в интернет, точно знает, что по ту сторону экрана тоже человек, а не бот или фейк. Если же собеседник предлагает пойти на преступление — его незамедлительно выявят. В то же время анонимность в некотором смысле способствует вербовке несовершеннолетних», — сказал Свинцов.
Кроме того, он обратил внимание на то, что администрация Telegram не выполняет требования о блокировке чат-ботов, связанных с украинскими спецслужбами. Он предположил, что это может быть связано с задержанием основателя мессенджера Павла Дурова во Франции и его переговорами с европейскими властями.
«Дурову все равно придется работать в России легально, тем более что наше законодательство предъявляет несложные и логичные требования, которые, например, Roblox выполнил за несколько месяцев», — подчеркнул парламентарий.
Ранее ФСБ России объявила, что Павел Дуров, которого обвиняют в поддержке террористической деятельности, объявлен в международный розыск. Ведомство также заявило, что администрация Telegram не заблокировала аккаунты, чаты и боты, используемые украинскими спецслужбами для подготовки диверсий, терактов, массовых убийств и кибератак в России.
14:36:23 30-07-2026
правильно сталин говорил: идиоты или вредители
14:39:52 30-07-2026
У телефонов и компьютеров существуют IP адреса, кроме того, существуют номера IMEI и много чего еще, договора на предоставление услуг связи (мобильный интернет, стационарный интернет) которой пользуются люди, заключены с конкретными людьми. О КАКОМ анонимном доступе к интернету говорит депутат??? Что тут еще верифицировать???
15:06:34 30-07-2026
Гость (14:39:52 30-07-2026) У телефонов и компьютеров существуют IP адреса, кроме того, ...
Да-да, а вот анонимность людей, как раз таки, нужно отменить и исключить. Это когда собственники имущества скрываются под наборами различных символов. Это просто необходимо для своевременного выявления воров, коррупционеров и иных преступных элементов, имеющих сегодня возможность скрываться под наборами различных символов.
19:39:08 30-07-2026
Гость (15:06:34 30-07-2026) Да-да, а вот анонимность людей, как раз таки, нужно отме... О чем это вы можете конкретно пояснить?
15:28:40 30-07-2026
Гость (14:39:52 30-07-2026) У телефонов и компьютеров существуют IP адреса, кроме того, ... Те, кто знает о вышенаписанном, знает также в общих чертах и о методах обхода или сокрытия вышеназванных верификационных меток.
Так что... sapienti sat
19:40:37 30-07-2026
@ (15:28:40 30-07-2026) Те, кто знает о вышенаписанном, знает также в общих чертах и... А что помешает этим знающим использовать свои знания после того допустим когда будут реализованы меры предложенные в данной статье
14:41:10 30-07-2026
Вы все серые сим-карты отключите, и верификация не потребуется!
14:42:38 30-07-2026
Ой все... А ничего, что у в интернет обычным гражданам доступ дает провайдер, и доступ этот по договору с паспортными данными?.. И симки в телефонах у нас тоже вроде как не анонимные. Или он думает, что сейчас все преступники возьмут под козырек и побегут идентифицироваться?..
15:12:41 30-07-2026
Человек с говорящей фамилией
15:16:49 30-07-2026
Наконец-то дельные предложения.
Только слепому невидны положительные изменения вызванные, блокировками месседжеров, ВПН, введения белых списков и других инициатив.
Глупо было бы останавливаться на пол-пути к безопасности
19:03:49 30-07-2026
Гость (15:16:49 30-07-2026) Наконец-то дельные предложения.Только слепому невидны по... Перечислите конкретные «положительные изменения вызванные, блокировками месседжеров, ВПН, введения белых списков и других инициатив». А то «слепых», вами указанных много.
15:18:01 30-07-2026
Читаешь вот такое и думаешь, как же я вкрай отупел! Не могу уже абсолютно понять таких простых вещей, о которых говорит парламентарий...
15:39:01 30-07-2026
Гость (15:18:01 30-07-2026) Читаешь вот такое и думаешь, как же я вкрай отупел! Не могу ... Откуда у депутата такие мысли? Видимо, он сам никогда не заключал договоров с провайдерами, не покупал симку. Пользуется бесплатно государственными ресурсами, а дома жена заведует хозяйством, отчет мужу не дает.
15:18:09 30-07-2026
Не за народ они волнуются, а за свою пятую точку. Народу уже очень давно нечего терять.