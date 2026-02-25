Дуров прокомментировал обвинения в содействии терроризму

Основатель Telegram связал преследование с попыткой ограничить свободу слова

25 февраля 2026, 07:35, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: официальный телеграм-канал Павла Дурова / t.me/durov

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении него. Он предположил, что преследование может быть связано с попыткой "подавить право на частную жизнь и свободу слова", сообщает news.ru.

Ранее появилась информация, что Дуров проходит по делу о содействии террористической деятельности. По данным источников, мессенджер использовался для подготовки диверсий, в том числе теракта в "Крокус Сити Холле".

Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что ведомство не ведет переговоров с основателем Telegram. Контакты были ранее, но не дали результата.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов допустил, что в ближайшие полтора месяца Telegram может получить статус экстремистского, если не наладит взаимодействие с российскими властями.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководство Telegram избегает сотрудничества, игнорируя значительный объем опасной информации на платформе. В связи с этим профильные ведомства принимают необходимые меры.