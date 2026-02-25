Дуров прокомментировал обвинения в содействии терроризму
Основатель Telegram связал преследование с попыткой ограничить свободу слова
25 февраля 2026, 07:35, ИА Амител
Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении него. Он предположил, что преследование может быть связано с попыткой "подавить право на частную жизнь и свободу слова", сообщает news.ru.
Ранее появилась информация, что Дуров проходит по делу о содействии террористической деятельности. По данным источников, мессенджер использовался для подготовки диверсий, в том числе теракта в "Крокус Сити Холле".
Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что ведомство не ведет переговоров с основателем Telegram. Контакты были ранее, но не дали результата.
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов допустил, что в ближайшие полтора месяца Telegram может получить статус экстремистского, если не наладит взаимодействие с российскими властями.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководство Telegram избегает сотрудничества, игнорируя значительный объем опасной информации на платформе. В связи с этим профильные ведомства принимают необходимые меры.
08:11:38 25-02-2026
Вот реально, дуров бы сам остановил работоспособность ТГ в стране,и вот тогда бы чинуши забегали, а может и волнение народное поднялось и ватцап вернули и все остальное
08:16:13 25-02-2026
Да все и так всё понимают
10:13:07 25-02-2026
"подавить право на частную жизнь и свободу слова"
А если это частная жизнь террориста и его же свобода слова?
Дурову на нашу безопасность "наплевать". Деньги разум затмили.
10:23:30 25-02-2026
Стас Пле (10:13:07 25-02-2026) "подавить право на частную жизнь и свободу слова" А если... т.е. заблокировать ТГ = тераристы не смогут переписываться и их не станет ???
запретить смартфоны, по ним же переписываются , запретить машины - их же взрывают и т.д.
как то надо видимо по другому ловить террористов а не мессенджеры запрещать. Думаю они и по МАКСу могут переписываться - тогда и его запретить что ли ?
10:56:19 25-02-2026
Свобода (всегоо) - не вседозволенность или кто-то иначе понимает?
16:10:33 25-02-2026
dok_СФ (10:56:19 25-02-2026) Свобода (всегоо) - не вседозволенность или кто-то иначе пони...
«Говорят, что депутаты только все запрещают, но это совершенно ложное представление. Запрет — это как раз есть то, где человек свободен, потому что он говорит: это нельзя, а все остальное — как хочешь»
Елена Мизулина
12:19:05 25-02-2026
Закрытие для мониторинга своими и открытие для врагов оценено адекватно, никакой игрой слов, двойных стандартов и подменой понятий не оправдаться
14:16:07 25-02-2026
Нам из леса все видно..для начала пусть вернется на Родину и послужит ей, за бугром тогда не будет служить нашим врагам.