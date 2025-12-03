НОВОСТИОбщество

В России предложили написать отдельный закон для умных колонок

Власти уверены, что для ИИ уже пора разработать законодательную базу

03 декабря 2025, 17:05, ИА Амител

Нейросеть, робот / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"
Нейросеть, робот / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"

В России предложили разработать отдельный закон для контроля умных колонок и ассистентов с голосовым управлением. С инициативой выступили члены Государственной Думы, подчеркнув необходимость юридического урегулирования сферы искусственного интеллекта, сообщает "Парламентская газета".

В ходе обсуждения за круглым столом депутаты акцентировали внимание на широком распространении технологий ИИ в жизни современного общества, с особым акцентом на воздействие на юное поколение, при отсутствии соответствующей законодательной базы.

Члены парламента предложили ввести обязательную идентификацию контента, сгенерированного искусственным интеллектом, а также зафиксировать в законодательстве основополагающие термины, в частности, "виртуальный голосовой ассистент" и "масштабные языковые модели".

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

17:12:39 03-12-2025

Лучше написать закон для не очень умных депутатов.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гоголь

21:10:24 03-12-2025

Гость (17:12:39 03-12-2025) Лучше написать закон для не очень умных депутатов.... То есть для всех депутатов))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:12:57 03-12-2025

вообще-то ассистент "Алиса" - тупая

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

17:17:31 03-12-2025

Отдельный закон для шуповертов, перфораторов, УШМ, вилок, столовых ножей и ложек. И переносных сварочных аппаратов.
Простор для законотворчества!
😁

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

18:14:27 03-12-2025

А что раньше не доколупались до говорящих попугаев с естественным интеллектом, а сейчас и до хомяков- повторюшек доберутся

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:21:51 03-12-2025

Если заумная колонка будет болтать- то что нельзя- отключить от энергии на 5 лет.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:25 04-12-2025

Гость (20:21:51 03-12-2025) Если заумная колонка будет болтать- то что нельзя- отключить... Вы не правы. Привлечь к административке и выписать штраф)

  2 Нравится
Ответить
