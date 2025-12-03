В России предложили написать отдельный закон для умных колонок

Власти уверены, что для ИИ уже пора разработать законодательную базу

В России предложили разработать отдельный закон для контроля умных колонок и ассистентов с голосовым управлением. С инициативой выступили члены Государственной Думы, подчеркнув необходимость юридического урегулирования сферы искусственного интеллекта, сообщает "Парламентская газета".

В ходе обсуждения за круглым столом депутаты акцентировали внимание на широком распространении технологий ИИ в жизни современного общества, с особым акцентом на воздействие на юное поколение, при отсутствии соответствующей законодательной базы.

Члены парламента предложили ввести обязательную идентификацию контента, сгенерированного искусственным интеллектом, а также зафиксировать в законодательстве основополагающие термины, в частности, "виртуальный голосовой ассистент" и "масштабные языковые модели".