В России создают вакцины против трех опаснейших инфекций
Новые вакцины помогут снизить риски масштабных вспышек и усилить национальную систему эпидемиологической защиты
30 июля 2026, 15:20, ИА Амител
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" приступил к разработке мРНК-вакцин для профилактики ВИЧ, оспы обезьян и клещевого энцефалита. Ведущая научная сотрудница центра, Лариса Карпенко, сообщила об этом на конференции "Инженерная биология и биофармацевтика", пишет ТАСС.
Вакцины на базе мРНК являются гибким средством в борьбе с вирусами и бактериями, включая COVID-19. Их преимущество заключается в высокой скорости и простоте разработки по сравнению с традиционными методами. Эти вакцины содержат информацию, необходимую для выработки иммунного ответа: средства на основе рибонуклеиновой кислоты (РНК) кодируют белки, характерные для патогенов.
«На стадии изучения иммуногенности на лабораторных животных мРНК-вакцины против инфекций: оспы обезьян, ВИЧ-1/СПИД, клещевого энцефалита», — говорится в докладе Карпенко.
По словам ученого, мРНК-вакцина против ВИЧ кодирует Env-тример — белковый комплекс, расположенный на поверхности вирусной частицы. Кроме того, специалисты центра работают над созданием терапевтических мРНК, которые способствуют выработке антител для борьбы с различными штаммами ВИЧ.
Помимо этого, в "Векторе" разрабатываются препараты для лечения наследственных и приобретенных заболеваний, вызванных нарушением синтеза белков в клетках, включая анемию.
«В частности, речь идет о терапии анемии. Вместе со специалистами Томского НМИЦ исследователи ведут разработку препаратов для терапии онкологических заболеваний — это разработка персонализированных онковакцин мРНК вакцины на основе неоантигенов», — сообщает издание.
15:38:46 30-07-2026
Это тот самый Вектор, вокруг вакцины ЭпиВакКорона которого возникли настолько серьёзные научные дискуссии, что Минздрав в итоге даже остановил закупку этой их вакцины?
19:37:32 30-07-2026
против энцефалита клещевого есть же вакцина уже
11:28:40 31-07-2026
Гость (19:37:32 30-07-2026) против энцефалита клещевого есть же вакцина уже...
Тут речь про новую методику.
В тех вакцинах, которые сейчас есть от клеща, вирус был выращен в куриных эмбрионах, потом "убит", а его части были использованы в вакцине, чтобы иммунитет познакомился с этими "кусочками" и по ним узнал настоящий вирус в дальнейшем.
мРНК-вакцины не содержат самого вируса или его частей. Они содержит инструкцию (матричную РНК), которая заставляет собственные клетки организма временно производить эти вирусные белки (НЕ ВИРУС!) изнутри, и на них тренировать иммунитет.
14:30:43 31-07-2026
Гость (11:28:40 31-07-2026) Тут речь про новую методику. В тех вакцинах, которые... посмотрите на тему генеративной оптогенетики