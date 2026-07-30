Новые вакцины помогут снизить риски масштабных вспышек и усилить национальную систему эпидемиологической защиты

30 июля 2026, 15:20, ИА Амител

Создание вакцины / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" приступил к разработке мРНК-вакцин для профилактики ВИЧ, оспы обезьян и клещевого энцефалита. Ведущая научная сотрудница центра, Лариса Карпенко, сообщила об этом на конференции "Инженерная биология и биофармацевтика", пишет ТАСС.

Вакцины на базе мРНК являются гибким средством в борьбе с вирусами и бактериями, включая COVID-19. Их преимущество заключается в высокой скорости и простоте разработки по сравнению с традиционными методами. Эти вакцины содержат информацию, необходимую для выработки иммунного ответа: средства на основе рибонуклеиновой кислоты (РНК) кодируют белки, характерные для патогенов.

«На стадии изучения иммуногенности на лабораторных животных мРНК-вакцины против инфекций: оспы обезьян, ВИЧ-1/СПИД, клещевого энцефалита», — говорится в докладе Карпенко.

По словам ученого, мРНК-вакцина против ВИЧ кодирует Env-тример — белковый комплекс, расположенный на поверхности вирусной частицы. Кроме того, специалисты центра работают над созданием терапевтических мРНК, которые способствуют выработке антител для борьбы с различными штаммами ВИЧ.

Помимо этого, в "Векторе" разрабатываются препараты для лечения наследственных и приобретенных заболеваний, вызванных нарушением синтеза белков в клетках, включая анемию.