Метеорологи спрогнозировали жаркое и сухое лето в России

Аналогичная погода ожидается в том числе и на Алтае

21 мая 2025, 13:15, ИА Амител

Жара / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Предстоящее лето в России выдастся сухим и жарким. Температура в это время года будет на два-три градуса выше обычного, пишет РБК со ссылкой на данные пресс-службы "Яндекс Погоды".

По данным метеорологов, высокие температуры прогнозируются во всех городах-миллионниках – от Москвы и Петербурга до Новосибирска и Красноярска. Рекордное тепло придет даже в Арктику.

В то же время количество осадков будет заметно ниже климатической нормы. Сухая погода ожидается на большинстве территорий страны, включая все области Центральной России и большую часть регионов Северо-Запада, Поволжья и Прикамья. Также засуха прогнозируется на Алтае, в Кузбассе, Хакасии, Тыве и на юге Красноярского края.

Тем не менее в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке ожидаются обильные осадки: на Камчатке, Курильских островах, в Амурской области, Забайкальском крае, на юге Хабаровского края и в части Бурятии.

Ранее сообщили, что уже 23 мая в Алтайском крае потеплеет до +35 градусов.