Метеорологи спрогнозировали жаркое и сухое лето в России
Аналогичная погода ожидается в том числе и на Алтае
21 мая 2025, 13:15, ИА Амител
Предстоящее лето в России выдастся сухим и жарким. Температура в это время года будет на два-три градуса выше обычного, пишет РБК со ссылкой на данные пресс-службы "Яндекс Погоды".
По данным метеорологов, высокие температуры прогнозируются во всех городах-миллионниках – от Москвы и Петербурга до Новосибирска и Красноярска. Рекордное тепло придет даже в Арктику.
В то же время количество осадков будет заметно ниже климатической нормы. Сухая погода ожидается на большинстве территорий страны, включая все области Центральной России и большую часть регионов Северо-Запада, Поволжья и Прикамья. Также засуха прогнозируется на Алтае, в Кузбассе, Хакасии, Тыве и на юге Красноярского края.
Тем не менее в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке ожидаются обильные осадки: на Камчатке, Курильских островах, в Амурской области, Забайкальском крае, на юге Хабаровского края и в части Бурятии.
Ранее сообщили, что уже 23 мая в Алтайском крае потеплеет до +35 градусов.
13:51:52 21-05-2025
Поживем — увидим.
Не будем так далеко смотреть, ага?)))
14:19:39 21-05-2025
сейчас там мороз в той части, все посевы побило. а потом, значит, засуха? ага....Алтай снова на коне с зерном!! Нашим нужно ухо востро по погоде держать, ту есть возможность обеспечивать иск. полив - много грунтовых вод и рек
14:24:22 21-05-2025
С вероятностью 50% как обычно
16:14:45 21-05-2025
Что-то нет им доверия. У астрологов и то прогнозы точнее.