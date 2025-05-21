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Метеорологи спрогнозировали жаркое и сухое лето в России

Аналогичная погода ожидается в том числе и на Алтае

21 мая 2025, 13:15, ИА Амител

Жара / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Жара / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Предстоящее лето в России выдастся сухим и жарким. Температура в это время года будет на два-три градуса выше обычного, пишет РБК со ссылкой на данные пресс-службы "Яндекс Погоды".

По данным метеорологов, высокие температуры прогнозируются во всех городах-миллионниках – от Москвы и Петербурга до Новосибирска и Красноярска. Рекордное тепло придет даже в Арктику.

В то же время количество осадков будет заметно ниже климатической нормы. Сухая погода ожидается на большинстве территорий страны, включая все области Центральной России и большую часть регионов Северо-Запада, Поволжья и Прикамья. Также засуха прогнозируется на Алтае, в Кузбассе, Хакасии, Тыве и на юге Красноярского края.

Тем не менее в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке ожидаются обильные осадки: на Камчатке, Курильских островах, в Амурской области, Забайкальском крае, на юге Хабаровского края и в части Бурятии.

Ранее сообщили, что уже 23 мая в Алтайском крае потеплеет до +35 градусов.

Погода

Комментарии 4

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Гость

13:51:52 21-05-2025

Поживем — увидим.
Не будем так далеко смотреть, ага?)))

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Гость

14:19:39 21-05-2025

сейчас там мороз в той части, все посевы побило. а потом, значит, засуха? ага....Алтай снова на коне с зерном!! Нашим нужно ухо востро по погоде держать, ту есть возможность обеспечивать иск. полив - много грунтовых вод и рек

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Гость

14:24:22 21-05-2025

С вероятностью 50% как обычно

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Гость

16:14:45 21-05-2025

Что-то нет им доверия. У астрологов и то прогнозы точнее.

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