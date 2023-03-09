Власти Барнаула требуют с "Водного мира" почти 850 тысяч рублей из-за разногласий

Иск связан с наболевшим земельным вопросом

09 марта 2023, 11:19, ИА Амител

Фото: amic.ru

Комитет по земельным ресурсам Барнаула обратился в краевой Арбитражный суд с требованием взыскать 849 тысяч рублей с ООО "Водный мир", обслуживающего одноимённый пляж, пишет "Толк".

Как пояснил директор "Водного мира" Евгений Михайлов, иск связан с земельным вопросом – разногласия возникли из-за эксплуатации территории пляжа вне сезона.

"В комитете считают, что "Водный мир" использует пляжную территорию круглогодично. По мнению Михайлова, это действительности не соответствует, поскольку по очевидным причинам в зимнее время пляж не функционирует", – отмечает издание.

При этом "Водный мир" платит круглый год за аренду части территорий: там расположена дорога, различные подсобные сооружения и прочее, но всё это не относится непосредственно к пляжу.