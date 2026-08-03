В Алтайском крае стартовала космическая неделя

03 августа 2026, 20:37, ИА Амител

Герман Титов / Фото: Министерство культуры Алтайского края

В музейном комплексе Германа Титова в селе Полковниково пройдет масштабная тематическая неделя, посвященная 65-летию космического полета Германа Титова. Программа объединит десятки мероприятий для посетителей всех возрастов: от выставок и экскурсий до мастер-классов и кинопоказов, сообщает Министерство культуры Алтайского края.

В день 65-летия исторического полета Германа Титова, 6 августа, музей примет почетных гостей — Андрея Титова, внука алтайского космонавта, и летчика-космонавта Российской Федерации, Героя Российской Федерации Сергея Авдеева.

В тот же день откроется выставка "Восток-2". Гости увидят первые фотографии Земли, сделанные Германом Титовым.

Кроме того, запланированы возложение цветов к бюсту космонавта, запуски моделей ракет и художественная программа "Герман Титов. Звездный сын Алтая". Вечером 7 августа гостей ждет праздничное событие "25 часов над Землей".

Образовательный блок и развлечения

На протяжении всей недели будут работать мобильный планетарий, музейные гостиные и инженерные мастер-классы. Для любителей интеллектуального отдыха подготовлены викторины, игровые программы и тематические фотозоны. В "Космическом кинозале" пройдут показы мультфильмов и художественных фильмов о космосе.

Спортивная программа

Детские соревнования по быстрым шахматам под названием "Семнадцать космических зорь" пройдут 8 и 9 августа, юных спортсменов также ждет товарищеский турнир по волейболу на Кубок Г.С. Титова.

«Космическая неделя "Ближе к звездам" станет одним из центральных событий празднования 65-летия полета Германа Титова в Алтайском крае. Она объединит историю, науку, творчество и семейный отдых, помогая жителям и гостям региона лучше узнать жизнь и наследие человека, чье имя навсегда вошло в историю отечественной и мировой космонавтики», — отметили в Алтайском мемориальном музее Германа Титова.

6 августа 1961 года алтайский космонавт Герман Титов на корабле "Восток-2" совершил первый в мире длительный космический полет. Он провел на орбите 25 часов 11 минут, сделав за это время 17 витков вокруг Земли и первые фотографии планеты. Этот полет доказал возможность длительного пребывания человека в космическом пространстве.