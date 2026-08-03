Внук Германа Титова и космонавт Сергей Авдеев приедут на Алтай
В Алтайском крае стартовала космическая неделя
03 августа 2026, 20:37, ИА Амител
В музейном комплексе Германа Титова в селе Полковниково пройдет масштабная тематическая неделя, посвященная 65-летию космического полета Германа Титова. Программа объединит десятки мероприятий для посетителей всех возрастов: от выставок и экскурсий до мастер-классов и кинопоказов, сообщает Министерство культуры Алтайского края.
В день 65-летия исторического полета Германа Титова, 6 августа, музей примет почетных гостей — Андрея Титова, внука алтайского космонавта, и летчика-космонавта Российской Федерации, Героя Российской Федерации Сергея Авдеева.
В тот же день откроется выставка "Восток-2". Гости увидят первые фотографии Земли, сделанные Германом Титовым.
Кроме того, запланированы возложение цветов к бюсту космонавта, запуски моделей ракет и художественная программа "Герман Титов. Звездный сын Алтая". Вечером 7 августа гостей ждет праздничное событие "25 часов над Землей".
Образовательный блок и развлечения
На протяжении всей недели будут работать мобильный планетарий, музейные гостиные и инженерные мастер-классы. Для любителей интеллектуального отдыха подготовлены викторины, игровые программы и тематические фотозоны. В "Космическом кинозале" пройдут показы мультфильмов и художественных фильмов о космосе.
Спортивная программа
Детские соревнования по быстрым шахматам под названием "Семнадцать космических зорь" пройдут 8 и 9 августа, юных спортсменов также ждет товарищеский турнир по волейболу на Кубок Г.С. Титова.
«Космическая неделя "Ближе к звездам" станет одним из центральных событий празднования 65-летия полета Германа Титова в Алтайском крае. Она объединит историю, науку, творчество и семейный отдых, помогая жителям и гостям региона лучше узнать жизнь и наследие человека, чье имя навсегда вошло в историю отечественной и мировой космонавтики», — отметили в Алтайском мемориальном музее Германа Титова.
6 августа 1961 года алтайский космонавт Герман Титов на корабле "Восток-2" совершил первый в мире длительный космический полет. Он провел на орбите 25 часов 11 минут, сделав за это время 17 витков вокруг Земли и первые фотографии планеты. Этот полет доказал возможность длительного пребывания человека в космическом пространстве.
07:38:35 04-08-2026
Если я внук ветерана ВОВ, прошедшего войну от Ельни и до Берлина, я могу считать себя почётным?
С каких пор внуки получили такой почет?
08:27:03 04-08-2026
Гость (07:38:35 04-08-2026) Если я внук ветерана ВОВ, прошедшего войну от Ельни и до Бер... видишь, комментарий убрали..
внук внуку рознь.