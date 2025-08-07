Дочь и внучка космонавта Германа Титова посетили Алтайский край

Они стали почетными гостями торжеств, приуроченных к 90-летию со дня рождения космонавта и 60-летию со дня основания музея в Полковниково

Фото: Министерство культуры Алтайского края

В Алтайском государственном мемориальном музее Германа Титова в Полковниково 6 августа прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 90-летию со дня рождения космонавта и 60-летию со дня основания музея. Почетными гостями стали дочь и внучка Германа Титова – Галина и Мария. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Праздник начался с возложения цветов к бюсту летчика-космонавта Германа Титова. После в здании Детского музея космонавтики состоялось открытие выставки "Белка, Стрелка и другие…". Экспозиция, посвященная четвероногим покорителям космоса, была подготовлена совместно с московским Музеем собаки.

6 августа 1961 года алтайский космонавт Герман Титов на корабле "Восток-2" совершил первый в мире длительный космический полет. Он провел на орбите 25 часов 11 минут, сделав за это время 17 витков вокруг Земли и первые фотографии планеты. Этот полет доказал возможность длительного пребывания человека в космическом пространстве.

