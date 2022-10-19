Что такое режим повышенной и средней готовности, где и зачем их вводят в России?

Президент России Владимир Путин 19 октября ввел четыре уровня готовности в регионах страны. В ДНР, ЛНР и Херсонской области начинает действовать режим военного положения. В регионах, входящих в состав Центрального и Южного федеральных округов, за исключением приграничных регионов вводится «повышенный уровень готовности». В приграничных — «средний уровень реагирования», во всех остальных субъектах — «базовой уровень готовности». Что это значит и как должны себя вести во время действия таких режимов обычные граждане, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

Что такое режим повышенной готовности?

Режим повышенной готовности — это режим при котором федеральные, региональные, местные органы исполнительной власти находятся в готовности к оперативному реагированию. В нынешних реалиях речь идет о принятии и проведении комплекса мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также о полномочиях по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

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Вопрос дня Что такое «военное положение» и в каких регионах России его вводят?

О каких конкретно мероприятиях идет речь?

Высшие должностные лица должны усилить охрану общественного порядка и обеспечить общественную безопасности, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Также будет введен особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

Движение транспортных средств будет ограничено, а также будет осуществляться их досмотр.

Кроме этого, будет введен контроль за работой объектов, обеспечивающих коммуникацию и связь, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем. Все они будут использованы для нужд обороны.

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Что обязаны делать граждане?

Во время действия режима повышенной готовности граждане обязаны выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты.

Соблюдать меры безопасности в быту и трудовой деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины.

Что такое режим средней готовности?

Это почти тоже самое, что режим повышенной готовности, он также направлен на защиту населения и территрий, а также включает полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.



Высшие должностные лица (органы исполнительной власти) субъектов Российской Федерации реализуют следующие меры:

— усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

— введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Что такое режим базовой готовности?

При этом режиме готовности губернаторы должны усилить охрану общественного порядка, важных объектов и населения. Также главы регионы обязаны реализовывать меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил.

Кроме того, они имеют право ввести особые режимы работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

А что такое военное положение?

Что такое «военное положение»?

Военное положение — это особый правовой режим, который вводится по указу президента, если в отношении России проявлена агрессия или есть непосредственная угроза.

Военное положение может быть введено на территории всей страны или в отдельных регионах. Вводят его для того, чтобы была возможность отразить или предотвратить вражеское нападение. Самое важное о военном положении мы рассказали тут.