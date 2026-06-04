ВТБ и ГК ПИК запустят лизинг офисной недвижимости

На ПМЭФ представили новый финансовый инструмент для бизнеса — "офис в лизинг"

04 июня 2026, 18:45, ИА Амител

Илья Чепрасов и Виталий Сергейчук / Фото: пресс-служба ВТБ

ВТБ и девелопер FORMA ("ФОРМА"), входящий в группу компаний ПИК, договорились о запуске совместного механизма финансирования коммерческой недвижимости — "офис в лизинг". Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Под документом поставили подписи заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Лизинг Виталий Сергейчук и заместитель генерального директора ГК ПИК по индивидуальным проектам, руководитель FORMA Илья Чепрасов.

Совокупный объем объектов, которые планируется реализовать с использованием нового инструмента, оценивается в 50 млрд рублей.

Согласно условиям соглашения, речь идет о финансировании офисной недвижимости класса "А" в формате лизинга. ВТБ Лизинг выкупает у девелопера FORMA готовые либо строящиеся офисные помещения и передает их бизнесу в финансовую аренду с последующим правом выкупа по окончании срока договора. Такой механизм позволяет компаниям использовать офисные пространства на долгосрочной основе, одновременно оптимизируя финансовую нагрузку.

Отмечается, что новый инструмент дает бизнесу возможность применять ускоренную амортизацию, более гибко управлять денежными потоками и точнее планировать финансовые результаты.

Старт сотрудничества уже состоялся — в рамках ПМЭФ заключена первая сделка по лизингу офисного помещения в деловом пространстве "Порта" в Москве. Площадь объекта составляет более 2 тыс. квадратных метров.

Как подчеркнул Виталий Сергейчук, новый продукт может изменить подход к рынку коммерческой недвижимости.

«Мы задаем новый стандарт на рынке коммерческой недвижимости, который сочетает простоту аренды с экономической эффективностью лизинга. Отрасль созрела для перемен, и интерес к лизингу недвижимости — не спонтанный тренд, а осознанный ответ бизнеса на текущие экономические реалии. Благодаря экспертизе ВТБ Лизинг и масштабу портфеля недвижимости девелопера FORMA мы выводим на рынок понятную и финансово выгодную для российского бизнеса альтернативу ипотеке и классической аренде», — отметил он.

По словам Ильи Чепрасова, партнерство с ВТБ расширяет возможности реализации офисной недвижимости и делает продукт доступнее для корпоративных клиентов.

«Для FORMA и группы компаний ПИК партнерство с ВТБ открывает дополнительный канал продаж офисных площадей. Это позволит привлечь более широкий круг корпоративных клиентов, которые заинтересованы в переходе от классической аренды к владению офисом с налоговыми преимуществами», — подчеркнул он.

Как ранее сообщал amic.ru, по оценке ВТБ, в ближайшие годы ключевыми направлениями роста партнерства между государством и бизнесом станут центры обработки данных, технологии "умных городов", космическая отрасль и промышленный сектор. Именно эти сферы, как ожидается, будут формировать основу для новых проектов государственно-частного взаимодействия, а также станут драйверами цифровизации и технологического развития экономики.