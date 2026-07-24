Власти Барнаула назвали улицы, которые подтопило после сильного ливня
24 июля дождь стал причиной скопления воды на нескольких участках улиц города
24 июля 2026, 11:42, ИА Амител
Подтопление на улице / Фото: barnaul.org
В Барнауле проводится работа по очистке ливнеприемных решеток от принесенных потоками воды веток, травы и иного мусора, сообщает мэрия.
«Подтопления наблюдаются на улицах Партизанской, Шевченко, Чайковского в поселке Южном, Молодежной, Ядринцева, проспекте Строителей и на других участках», — рассказали в администрации города.
Сформированы шесть дежурных бригад, которые контролируют ситуацию и будут работать до конца текущей недели.
Напомним, из-за дождей и подтоплений в Барнауле временно изменяли маршруты трамваев и автобусов. Позже движение возобновили по прежним схемам.
11:49:15 24-07-2026
а разве нельзя просто маленькие каналы прорыть по аналогии с Питером -фонтанку, мойку, итд?
тогда вопрос ливневок просто снимется - не будет этой вечной проблемы
12:35:58 24-07-2026
Гость (11:49:15 24-07-2026) а разве нельзя просто маленькие каналы прорыть по аналогии с... Нарисуй план где такое можно прорыть, особенно размером с фонтанку или мойку, ну и разуклон объясни заодно. Фонтанка и Мойка это рукава Невы так то, никто их не рыл.
14:24:15 24-07-2026
Афиноген (12:35:58 24-07-2026) Нарисуй план где такое можно прорыть, особенно размером с фо... Спешу заметить что и Мойка и Фонтанка в РАЗЫ гире и глубже Барнаулки. Осталось разместить их вдоль наших дорог. БГГ.
11:52:11 24-07-2026
Дальше строите новостройки и закатывайте всё в асфальт...
12:51:11 24-07-2026
Гость (11:52:11 24-07-2026) Дальше строите новостройки и закатывайте всё в асфальт...... Живу в новостройке, где всё в асфальт укатано и плиткой выложено. Сухо, хорошо.
12:12:29 24-07-2026
Чистить ливневки от песка надо
12:19:25 24-07-2026
Дежурная бригада- это ЗИЛ( который жгет по 40 литров бензина на сотню) и два дворника или грузчика в сапогах и дождевиках. Удобно наверно с ЗИЛами в парке техники. Их можно использовать в качестве бензовозов для предприятия и работников.
12:28:13 24-07-2026
От потопов город одни ливневки не спасут - нужны широкие газоны вдоль каждой улицы, деревья, скверы. Земля примет излишнюю воду. А где вы у нас видите землю? Вместо газонов у нас парковки, вместо скверов - "илитные" человейники, улицы закатаны в бетон и асфальт, среди которого кое-где торчат бетонные же вазоны с чахлыми цветами. Плюс безумная застройка, которая изменяет уровень грунтовых вод, в Барнауле и так высокий - так что оставшиеся клочки земли не в состоянии принять ни капли. Думаете, застройка берегов и поймы Оби-Барнаулки высотками обойдется без последствий? Щазз!)))
13:05:15 24-07-2026
Гость (12:28:13 24-07-2026) От потопов город одни ливневки не спасут - нужны широкие газ... Снести нафиг нынешний Барнеаполь и отстроить новый! С широкими газонами вдоль каждой улицы, деревья, скверы. Земля примет излишнюю воду. Автомобили и парковки запретить!
15:06:18 24-07-2026
Афиноген (13:05:15 24-07-2026) Снести нафиг нынешний Барнеаполь и отстроить новый! С широки... Или сделать как в Японии - огромные подземные резервуары, которые принимают залповые осадки, и уже оттуда потом потихоньку вода уходит по ливневой канализации.
Хотя бы в районе Попова х Павловский тракт так бы попробовали, там места свободного для такой стройки полно.
18:13:09 24-07-2026
Гость (15:06:18 24-07-2026) Или сделать как в Японии - огромные подземные резервуары, ко... Что за бред про подземные резервуары? Вы в каком классе начальной школы учитесь?
13:19:44 24-07-2026
Гость (12:28:13 24-07-2026) От потопов город одни ливневки не спасут - нужны широкие газ... Так и будет. Но! Выдающим разрешения на строительство плевать,они здесь жить не планируют.
15:01:06 24-07-2026
Гость (12:28:13 24-07-2026) От потопов город одни ливневки не спасут - нужны широкие газ... У нас у дома была сначала парковка вдоль проспекта.
Потом сделали реновацию - клумбы.
Так вот. Землю насыпали на асфальт и огородили бордюрами, вот и вся клумба.
После дождей на ней стоит вода, а во время жары 10-сантиметровый слой земли просыхает за пару дней и трава быстро становиться желтой и выгоревшей. Ну ничего, лет за 200 растения корнями пробуравят асфальт, надо только немного подождать.
15:27:43 24-07-2026
Гость (15:01:06 24-07-2026) У нас у дома была сначала парковка вдоль проспекта.Потом... доживете?
15:50:55 24-07-2026
Гость (15:01:06 24-07-2026) У нас у дома была сначала парковка вдоль проспекта.Потом... это где так?