Власти Барнаула назвали улицы, которые подтопило после сильного ливня

24 июля дождь стал причиной скопления воды на нескольких участках улиц города

24 июля 2026, 11:42, ИА Амител

Подтопление на улице / Фото: barnaul.org

В Барнауле проводится работа по очистке ливнеприемных решеток от принесенных потоками воды веток, травы и иного мусора, сообщает мэрия.

«Подтопления наблюдаются на улицах Партизанской, Шевченко, Чайковского в поселке Южном, Молодежной, Ядринцева, проспекте Строителей и на других участках», — рассказали в администрации города.

Сформированы шесть дежурных бригад, которые контролируют ситуацию и будут работать до конца текущей недели.

Напомним, из-за дождей и подтоплений в Барнауле временно изменяли маршруты трамваев и автобусов. Позже движение возобновили по прежним схемам.