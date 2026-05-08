Вячеслав Франк встретился с семьей Героя России Романа Блинова из Барнаула

Лэйла Блинова поделилась впечатлениями о жизни в Москве и подчеркнула, что семья не забывает родной город

08 мая 2026, 18:45, ИА Амител

Встреча Вячеслава Франка с семьей погибшего героя РФ Романа Блинова / Фото: официальный сайт города Барнаула

8 мая, в преддверии Дня Победы, глава города Барнаула Вячеслав Франк встретился с семьей Героя России Романа Блинова. В мероприятии приняли участие супруга Романа Блинова — Лэйла, его дочь Лея, а также заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов и председатель комитета по социальной поддержке населения Татьяна Королева, рассказали на сайте мэрии Барнаула.

Роман Блинов был удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Указ о награждении подписал Президент России Владимир Путин 18 августа 2023 года.

Старший лейтенант, заместитель командира стрелковой роты, Роман Блинов погиб, выполняя боевые задачи в Донецкой Народной Республике. Семье героя были вручены медаль "Золотая Звезда" и грамота о присвоении высокого звания. До сентября 2024 года семья Блиновых проживала в Барнауле, после чего переехала на постоянное место жительства в Москву.

В ходе встречи Лэйла Валеховна Блинова поделилась с главой города впечатлениями о жизни в столице. Она рассказала, как семья адаптируется к новым условиям, и отметила, что детям — Екатерине, Даниилу и Лее — в Москве нравится. При этом семья не теряет связи с Барнаулом: они часто приезжают в родной город и сохраняют теплые воспоминания о нем.

«Мы постепенно привыкаем к столице, очень много гуляем по выходным. Но Барнаул навсегда останется для нас родным. Наши друзья, кто бывает в Барнауле, всегда очень тепло о нем отзываются, как о красивом и уютном городе», — отметила Лэйла Валеховна.

Участники встречи обсудили предстоящие праздничные мероприятия ко Дню Победы и затронули важную тему поддержки семей участников специальной военной операции. Вячеслав Франк подчеркнул значимость сохранения памяти о героях и выразил глубокую признательность семье Блиновых за подвиг их близкого человека.

Глава города также пригласил семью Блиновых принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, — параде, возложении цветов к мемориалам и других памятных событиях. Встреча прошла в теплой и душевной атмосфере и стала еще одним напоминанием о том, как важно чтить память героев, заботиться об их семьях и передавать эту память следующим поколениям.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 9 мая, в день празднования 81‑летия Победы в Великой Отечественной войне, состоится традиционное шествие "Бессмертного полка" — акция пройдет уже в 14‑й раз, сообщает мэрия города. Участники соберутся заблаговременно, чтобы вовремя присоединиться к колонне. Движение начнется сразу после прохождения войск Барнаульского гарнизона — в 12:00, а завершится акция в 13:00.