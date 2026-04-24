Помогать участникам шествия будут более 500 волонтеров, в том числе медики

24 апреля 2026, 10:22, ИА Амител

Шествие "Бессмертного полка" / Фото: amic.ru

В Барнауле 9 мая, в день празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне, уже в 14-й раз пройдет шествие "Бессмертного полка", сообщает мэрия.

Движение колонны начнется сразу после прохождения войск Барнаульского гарнизона - в 12:00. И будет проходить акция до 13:00.

«Традиционно будет проходить по нечетной стороне проспекта Ленина, вдоль трибун на площади Советов, до улицы Димитрова», — уточнили в администрации.

Для построения в колонну и обеспечения мер безопасности будет организовано три контрольно-пропускных пункта, где будут дежурить сотрудники полиции:

на пересечении улицы Брестской и проспекта Ленина;

на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического;

на пересечении улицы Молодежной и проспекта Ленина.

Для участников акции будут работать творческие площадки перед зданием Алтайского государственного института культуры и возле Барнаульской детской музыкальной школы № 2.

Будут оборудованы пункты выдачи питьевой воды, гигиенические зоны, также будет организовано дежурство экипажей скорой медицинской помощи. Помогать участникам шествия будут более 500 волонтеров, в том числе волонтеры-медики.

Напомним, с целью обеспечения безопасности запрещается пронос вещей, указанных в перечне запрещенных предметов на мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Список будет опубликован позже.

В 2025 году под запретом оказались взрывчатые вещества, оружие, пиротехника и алкоголь. Однако в перечень вошли и менее очевидные позиции, к примеру, древки для флагов или плакатов (кроме гибких пластмассовых до одного метра в длину). Обновится ли список в этом году, расскажем позже.

Акция "Бессмертный полк" в 2026 году также пройдет и в онлайн-формате, чтобы все могли сохранить память о тех, кто защищал Родину.