Выпьем за это! Новогоднее застолье может уберечь россиян от деменции

Новогоднее застолье с умеренным употреблением алкоголя может быть связано с более низким риском развития деменции, следует из крупного международного исследования. Ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление одного–двух бокалов вина или пива снижает вероятность развития заболевания более чем на треть по сравнению с полным отказом от алкоголя, пишет Daily Mail.

Как показали результаты работы, умеренное потребление алкоголя оказывает защитный эффект как само по себе, так и в сочетании с приемом пищи, при этом тип напитка существенной роли не играет. Эти выводы противоречат ряду более ранних исследований, в которых утверждалось, что любое употребление алкоголя может повышать риск деменции. Это заболевание уже считается самой распространенной причиной смерти в Великобритании, опережая болезни сердца и онкологические патологии. В стране с деменцией живут почти миллион человек, а ежегодно она становится причиной около 75 тысяч смертей.

«Вопрос влияния алкоголя на риск развития деменции изучался во многих научных работах, однако их результаты оставались противоречивыми. Часть исследований указывала на возможный защитный эффект малых доз, другие не находили подтверждения этой связи. Так, в начале года ученые из Оксфордский университет сообщили об отсутствии положительного влияния алкоголя на состояние мозга», - пишет издание.

Однако новое исследование, проведенное группой специалистов из Университет Сучжоу, дало иные результаты. Ученые проанализировали данные почти 300 тысяч человек, зарегистрированных в UK Biobank — масштабной базе медицинских данных, созданной около 20 лет назад. Исследователи сопоставили особенности потребления алкоголя с последующими диагнозами, связанными с деменцией.

Согласно результатам, опубликованным в European Journal of Epidemiology, у мужчин и женщин, которые ежедневно выпивали одну–две кружки пива или два–три бокала вина, риск развития деменции в будущем был значительно ниже, чем у тех, кто почти не употреблял алкоголь или полностью от него отказывался. При этом злоупотребление — более трех пинт крепкого пива или трех больших бокалов вина в день — не показало ни защитного, ни дополнительного негативного эффекта.

Авторы исследования отметили, что одним из возможных объяснений результатов может быть тот факт, что среди трезвенников есть люди, которые в прошлом злоупотребляли алкоголем и уже получили повышенные риски для здоровья. В то же время ученые не исключают, что низкий уровень потребления алкоголя способен защищать мозг от факторов, связанных с развитием деменции, включая депрессию и возрастное уменьшение объема мозга.

В отчете исследователи подчеркнули: »Наши выводы имеют определенные последствия для общественного здравоохранения».

По их словам, употребление алкоголя в малых или умеренных количествах может рассматриваться как потенциальный элемент профилактики деменции у людей, не имеющих заболеваний печени и риска формирования алкогольной зависимости.

